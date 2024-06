«Manuela è stata uccisa: riesumate il corpo» 

Per la famiglia le ferite sul collo e le lesioni riscontrate sul corpo di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta il 4 febbraio 1995 nella gola di Tuvixeddu, non sarebbero compatibili con una caduta da 35 metri. Per questa ragione, affidandosi anche a consulenti tecnici, ieri i legali Bachisio Mele e Giulia Lai – che assistono i genitori, le sorelle e il fratello della giovane scomparsa 29 anni fa – hanno protocollato in Procura un’istanza per la riapertura delle indagini con l’ipotesi di omicidio e la riesumazione del corpo della giovane.

L’istanza

Il documento ora è al vaglio del procuratore Rodolfo Sabelli che, solo nelle prossime ore, deciderà se riaprire il fascicolo, ormai archiviato quasi trent’anni fa come suicidio, assegnandolo ad un magistrato. Per supportare la tesi dell’omicidio, gli avvocati hanno allegato una consulenza dell’esperto Stefano Ferrigno. «Il nostro consulente ha fatto un sopralluogo», chiarisce l’avvocato Mele, «attraverso le sue strumentazioni ha accertato che la morte è totalmente incompatibile con la caduta da quel promontorio».

La riesumazione

La famiglia ha anche chiesto la riesumazione del corpo della sedicenne deceduta. «Siamo convinti che Manuela abbia cercato di difendersi in tutti i modi», conclude il legale, «per questo abbiamo sollecitato un esame necroscopico per cercare residui di Dna dell’aggressore o degli aggressori che potrebbero ancora essere presenti». Elisa, Anna e Gioele Murgia, sorelle e fratello della giovane, sono ormai certi che la sedicenne non si sia tolta la vita né sia morta accidentalmente. «Abbiamo elementi forti», assicura la prima, «che possono aiutare le indagini ed escludono il suicidio». Ne è convinta anche l’avvocata Giulia Lai, che ha firmato l’istanza assieme al collega: «Abbiamo raccolto testimonianze nuove di persone che hanno visto Manuela quel giorno», chiarisce, «sono compatibili con altri racconti già resi in passato e non considerati nelle precedenti indagini».

La tragedia

Il corpo senza vita di Manuela Murgia era stato trovato il 5 febbraio 1995, il giorno dopo la scomparsa, ai piedi del canyon di Tuvixeddu. Terminati gli accertamenti il fascicolo era stato archiviato come un gesto volontario della ragazza. Ora la famiglia ha formalizzato la richiesta di riapertura delle indagini chiedendo che si proceda per omicidio. Ormai da tempo i familiari e amici della giovane hanno avviato una campagna per sollecitare nuove indagini. Di recente c’è stata anche un corteo da piazza Garibaldi a piazza Yenne con vari striscioni. Uno recitava: «Manuela è in una bara, il suo assassino è a piede libero».

