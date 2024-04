«Manuela è in una bara, il suo assassino invece è a piede libero» 

Da piazza Garibaldi e piazza Yenne per chiedere, silenziosamente e con le fiaccole in mano, di riaprire il caso di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta il 4 febbraio 1995 nella gola di Tuvixeddu. Venerdì sera un centinaio di persone – in prima fila le sorelle della vittima, gli amici e i legali che stanno seguendo la vicenda – hanno percorso le vie del centro per ribadire la necessità di far piena luce su quanto successo. Perché non credono alla tesi del suicidio (come archiviato al termine delle indagini).

A chiedere la riapertura del caso sono soprattutto le sorelle di Manuela e gli avvocati che tutelano la famiglia. La prima richiesta è quella di esumare la salma e svolgere nuovi e più approfonditi esami (anche con le tecnologie che 29 anni fa non esistevano) e di ascoltare testimonianze che non erano state prese in considerazione. Perché, come recitava uno degli striscioni che apriva il corteo di venerdì notte, «Manuela è in una bara, il suo assassino è a piede libero». I familiari della ragazza morta hanno ringraziato tutti: «Grazie a chi ci ha dato sostegno. Grazie al questore e a tutta la questura per averci autorizzato e dato modo di dare voce al nostro grido silenzioso. Ci auspichiamo di aver fatto sentire la voce di Manuela». (m. v.)

