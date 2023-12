Manuel Mele, da Siniscola al deserto di ghiaccio: «Così si lavora a -93 gradi» 

Dalle comode sedie della scuola agraria di Siniscola, al freddissimo clima antartico. Per Manuel Mele 27 anni, perito agrario di Siniscola, il sogno di avventura che aveva nel cassetto fin da quando era ancora nei banchi di scuola, si è realizzato una prima volta nel 2021, quando venne selezionato per far parte della spedizione scientifica italiana, nella base Concordia in Antartide. Dopo quella prima esperienza, lo scorso mese di ottobre è stato richiamato per una seconda volta, per far parte dell’équipe nazionale di ricercatori e personale di supporto, che collaborano con gli scienziati francesi (La base Concordia è l’unico centro di ricerca dell’antartico che è gestito da due diverse nazioni: Francia e Italia appunto), in quella remotissimo centro studi, situato tra i ghiacci del polo sud ad un’altitudine di oltre 3200 metri.

Orgoglio sardo

«Per me è motivo di grande soddisfazione essere riuscito ad entrare a far parte di questa missione - afferma il giovane siniscolese che opera come tecnico logistico - il mio compito è quello di affiancare gli scienziati durante le uscite che vengono effettuate nella calotta antartica per l’esecuzione di prelievi o per i vari esperimenti scientifici che vengono realizzati in numerose discipline». Quando ha fatto la domanda di ammissione ha prima superato dei test attitudinali in un centro medico dell’esercito a Roma, e poi ha dovuto prendere parte a diversi corsi di adattamento per abituare il fisico e la mente allo stress legato al rigidissimo clima antartico. «Mi ha aiutato la passione per il mondo del motocross – rivela Manuel Mele - la preparazione fisica anche in questa disciplina sportiva è sempre molto impegnativa e coinvolge l’intero corpo».

Il quartier generale

La missione di quest’anno che terminerà il prossimo mese di febbraio ha insomma anche un po’ di Siniscola, che dista dal Concordia ben 15 mila e 9 chilometri: qui vengono condotti progetti relativi agli ambiti più disparati: dalla meteorologia alla climatologia, dall’astrofisica all’astronomia, dal geomagnetismo alla sismologia. «La base è costituita da due torri metalliche che si sollevano su grossi piedi di ferro, unite da un corridoio sospeso – prosegue il giovane siniscolese -. La posizione è a un’altitudine assai elevata ma a causa della latitudine è come se fossimo a 4.000 metri».

Solo ghiaccio

Attorno, nessuna traccia di forme di vita animale o vegetale. Nessun altro luogo, a eccezione delle stazioni Amundsen-Scott South Pole (statunitense) e Vostok (russa), è in grado di ospitare ricercatori anche durante l’inverno antartico quando non piove mai, e dove ad agosto 2010 il termometro era arrivato a segnare la temperatura record di - 93.2 gradi centigradi. Ogni giorno, il personale della stazione effettua ricerche all’esterno: questo anche durante l’inverno polare, durante il quale, a causa del buio imperante la visibilità si riduce al minimo. Molteplici le installazioni scientifiche e i progetti di studio. In cima alla lista ci sono gli studi di glaciologia. Qui è stata effettuata la più grande ricerca sui cambiamenti climatici, attraverso un carotaggio della calotta glaciale che ha permesso ai cercatori di raggiungere la profondità di 3.300 metri. Per Mele è come seguire corsi universitari multidisciplinari avendo in una condizione privilegiata e di prima mano gli esiti dei test portati a termine dai ricercatori».