Manu Invisible, un murale con i ragazzi della comunità 

L’arte ha il potere di trasformare gli spazi e raccontare storie di cambiamento. È proprio quanto accaduto nella Comunità Dianova di Ortacesus, dove Manu Invisible, artista di strada di fama internazionale, ha realizzato un’opera speciale insieme ai ragazzi ospiti della struttura che frequentano il percorso scolastico del Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti di Cagliari.

Proveniente dal mondo dei graffiti, Manu Invisible ha portato la sua visione artistica in contesti urbani di tutta Europa, distinguendosi per l’uso di parole dal forte valore simbolico. Il suo tratto inconfondibile ora ha preso forma tra le mura di Ortacesus, portando con sé un messaggio di cambiamento, coraggio e trasformazione. «Valori che ogni giorno guidano il percorso delle persone in comunità, accompagnandole nella loro rinascita», dice Pierangelo Pupo, responsabile del centro Dianova della Trexenta. Per un mese e mezzo l’artista ha lavorato con sedici ragazzi della comunità alla creazione di un grande murale sulla scalinata principale della struttura. Un’opera collettiva che unisce arte e partecipazione, dando vita a un messaggio di crescita e trasformazione. (s. sir.)

