Manu Invisible realizza il suo murale 

San Gavino diventa sempre di più paese dei murales, da ieri è al lavoro per la realizzazione di una nuova opera artistica Manu Invisible che sarà realizzata in via Santa Chiara all’angolo con via Regina Margherita. L’iniziativa si deve ai volontari dell’associazione Skizzo come spiega il presidente Ivan Licari: «Questo lavoro è il secondo del 2023 a San Gavino e Manu Invisible, che viene nel nostro paese per la prima volta a realizzare un murale, è un nome molto importante nel panorama mondiale della street art e va ad arricchire il nostro progetto di riqualificazione urbana. Vogliamo continuare a crescere e donare bellezza, ma per fare in modo che questo sogno continui abbiamo bisogno dei sostenitori: il nostro progetto è tutto autofinanziato dalla comunità. San Gavino da anni accoglie turisti che arrivano da tutte le parti della Sardegna e non solo». (g. pit.)

