Manu Invisible oggi all’opera in Pediatria 

Un reparto più colorato e più accogliente per i piccoli pazienti, che in questo modo potranno sentirsi ancora più a loro agio. Per tutta la settimana l’artista Manu Invisible (che non ha mai rivelato la sua identità) lavorerà, infatti, nel reparto di pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano, reparto diretto dalla dottoressa Enrica Paderi.

Manu Invisibile presterà la sua opera in modo gratuito per decorare alcuni ambienti del reparto, la sala d’aspetto, dove con i suoi colori e con la sua arte realizzerà una sua nuova opera, un grande acquario cromatico. L’iniziativa particolare rientra in un progetto più ampio di creazione di un percorso visivo e anche sensoriale: l’obiettivo è quello di facilitare l’accoglienza dei piccoli pazienti nello stesso reparto di pediatria e rendere così meno traumatico per i bambini l’arrivo in ospedale.

Questa mattina, dalle 11 alle 12, è previsto un incontro con la stampa nello stesso reparto di pediatria del San Martino di Oristano. I giornalisti potranno immortalare l’artista impegnato al lavoro con foto e filmati e intervistare anche Manu Invisible.

