Manu Invisible e il murale mobile per la disabilità 

Una bella storia di arte e amicizia è nata a San Gavino Monreale, diventato negli ultimi anni il paese dei murales grazie all’opera instancabile dei volontari dell’associazione culturale Skizzo. Così l’artista Manu Invisible ha realizzato nella cittadina del Medio Campidano il suo primo murale nell’edificio che ha ospitato per anni il pittore Vittorio (per tutti Vitto) Serra.

In quell’occasione il giovane artista ha conosciuto Pasquale Marongiu, 73 anni, e ha deciso di personalizzare la macchinina a quattro ruote che il pensionato è costretto a usare a causa della sua disabilità. «Quando l’associazione culturale Skizzo, della quale io faccio parte, ha invitato Manu Invisible a San Gavino Monreale lui si è offerto di realizzare anche una sua piccola opera sul mio presidio sanitario mobile, meglio conosciuto da molti sangavinesi come “la macchinina di Pasquale”», racconta Marongiu. Così ogni giorno il pensionato ha seguito passo dopo passo i lavori del murale realizzato in via Santa Chiara all’angolo con via Regina Margherita. Manu Invisible ha capito che una delle grandi passioni di Pasquale Marongiu erano i motori e, in particolare, la Ferrari e a questo si è ispirato per abbellire il suo mezzo: «Ora la mia automobile è diventata per tutti la “Ferrarina”».

Il messaggio

Manu Invisible, 33 anni di San Sperate, ha conseguito il diploma al liceo artistico e musicale Foiso Fois di Cagliari, e da diversi anni è ormai un artista riconosciuto a livello internazionale. In occasione della sua visita a San Gavino ha deciso di lanciare un messaggio che ha condiviso anche sui social insieme a un video del murale mobile: «Ho sempre pensato che la “disabilità” sia sempre stata un prezioso strumento di riflessione, posto a ricordarci alcuni tipi di limiti; ma non parlo né di limiti “motori” né di “limiti di velocità”. Dico grazie all’associazione culturale Skizzo e a Pasquale Marongiu per essersi prestato a diventare una delle mie più rare installazioni di tipo mobile, relazionale e pubbliche, che attraversano lo spazio, sensibilizzando qualunque tipo di fruitore».

Realtà nuova

Ogni giorno nel piccolo centro del Medio Campidano arrivano turisti pronti ad ammirare le tante opere dipinte sui muri del paese. «Abbiamo visto tantissimi stranieri ma anche italiani che passeggiavano per le vie del centro con macchina fotografica al seguito per portare a casa il ricordo di quest’arte – racconta Ivan Licari, presidente dell’associazione Skizzo –. Ora ci prepariamo al Tour dei murales che si svolgerà il 25 alle 20 all’interno della “Notte dei musei” durante la quale abbiamo previsto numerose attività nella nostra sede in via Santa Croce». Entusiasta anche il vice presidente Riccardo Pinna: «Ogni giorno ci sono almeno 20 o 30 persone: sono numeri importanti per un paese come il nostro. Abbiamo ancora tanto da fare in termini di ricettività e ospitalità, ma le proiezioni confermano che il nostro progetto ha creato una micro-economia paesana e soprattutto ha contribuito a dare una nuova identità a un comune che ha necessità di voltare pagina».

