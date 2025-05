Manu invisible e gli studenti svelano il nuovo murale 

C’è un nuovo murale di Manu Invisible nell’Istituto Comprensivo Cortis di Quartucciu. È stato inaugurato ieri mattina nella primaria di via Guspini. Realizzato con gli alunni di quattordici classi, raffigura un libro bianco aperto dalle cui pagine esce un alveare con le api. In alto campeggia la scritta “Cooperazione”, che è il nome del murale e ha un significato profondo.

«Se guardassimo questa parete a occhi chiusi è come se ci fosse un immenso specchio che riflette il contesto circostante. Questo specchio è fatto da noi e da tutti i più piccoli che hanno partecipato all’iniziativa. Le api sono tutti coloro che cooperano ogni giorno con tanto sacrificio alla vita scolastica dentro e fuori dalla scuola», ha spiegato Manu Invisible all’inaugurazione dell’opera. Presenti anche la vice preside Maurizia Leo, il sindaco Pietro Pisu e l’assessora alla Pubblica istruzione Elisabetta Contini. Il murale rientra nell'ambito del progetto “Sa scola con su coru mannu”, coordinato dalla Fondazione Domus de Luna e frutto del patto di comunità tra scuola, Comune, Domus de Luna e numerosi altri enti no profit del territorio. «Siamo lieti di aver collaborato per questa scuola ancora più bella», ha detto Ugo Bressanello, presidente di Domus de Luna. «È un'opera che i nostri alunni ricorderanno anche quando saranno grandi», ha aggiunto il preside, Francesco Gasparri.

