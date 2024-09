Manu Invisible dipinge il murale del mare 

Un grande murale per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, del mare e degli organismi che lo abitano.A realizzarlo, nella zona della rotatoria di Margine Rosso, è l’artista Manu Invisibile, nell’ambito dell’iniziativa organizzata da Cittadinanza Attiva Oikos “Ama Quartu”, al debutto ieri mattina.

Per ora è stato solo dipinto il muro di un blu intenso, il resto, una volta che la parete sarà asciugata, arriverà nei prossimi giorni.Il risultato finale resta una sorpresa: trapela soltanto che ci saranno i pesci e non solo, alle prese con la plastica. Ama Quartu che è realizzata nell’ambito della rassegna del Comune con le associazioni, “Ripensare la e le città”, andrà avanti anche con altre giornate. Tra queste “Plant Swap” il 18 settembre al parco Matteotti in via Marconi con laboratori, scambi di piante e letture e musica sotto gli alberi a partire dalle 16,30. Ospite d’onore Vania Erby che presenta il suo libro “L’unico mondo possibile”.

