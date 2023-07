Manu Invisible con gli ospiti della GeNa per lasciare sul muro segni di fratellanza  

«Pieno margine d’azione, libertà e ispirazione». È quello che avranno i 120 ospiti della GeNa nel dipingere il muro di cinta dell’istituto fino a domani sotto la guida di Manu Invisible, street artist di fama internazionale. Ragazzi con gravi deficit motori e intellettivi desiderosi però di lasciare una propria traccia creativa. «Scriveremo la parola “Abilità”- riferisce Manu, il cui volto è nascosto da una maschera- Disegneremo catene dorate, a simboleggiare la fratellanza, e altre di ruggine, metafora dei pregiudizi di cui soffrono queste persone». Il progetto inclusivo è nato otto mesi fa anche per dare visibilità alla struttura, che versa da tempo in gravi condizioni finanziarie. «Mancano i soldi- afferma un’operatrice - per fare i laboratori e questo rappresenta una deprivazione per gli ospiti». Che trovano al Gesù Nazareno una struttura fondamentale di accoglienza. «Spero che quest’opera- dichiara un dipendente- arrivi a livello extraregionale e faccia capire l’importanza dell’istituto». «Stiamo portando avanti un percorso di risanamento- puntualizza il direttore Salvatore Piras- ma la situazione resta critica». E Paoletta, 30 anni, ospite da tempo, chiede che venga esaudito un desiderio collettivo: «La GeNa non deve chiudere, sennò restiamo senza niente». (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA