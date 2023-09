Manu Invisible colora la Pediatria 

Un tocco di colore per rendere più accogliente il reparto di Pediatria. Se poi la mano che guida i pennelli è quella di Manu Invisible, il risultato è garantito. Il noto artista ieri mattina ha iniziato a lavorare sulle pareti della sala d’attesa, creando uno sfondo blu sul quale prenderà forma l’immagine di un acquario. «Presto la scala cromatica del blu, del mare - ha spiegato - lascerà spazio a quella dell’arcobaleno, ossia a tutti i colori che abbiamo sempre attorno ai nostri occhi, nella vita reale. Colori, che abbracceranno lo spirito di terrore dei bambini, legato all’ambiente ospedaliero e lo capovolgeranno. Si creerà una prospettiva di speranza proprio per i più piccoli». L’iniziativa, che andrà avanti per una settimana, è stata realizzata grazie ai fondi raccolti lo scorso luglio durante il concerto Patrick & Friends, sostenuto dall’associazione Belle Donne di Oristano. «Un bel progetto di solidarietà, legato all’arte, che entra nel nostro ospedale» hanno commentato il direttore generale della Asl Angelo Serusi e il direttore sanitario Antonio Maria Pinna. Entusiasta la direttrice del reparto Enrica Paderi: «Oggi una bella ventata di colore, allegria e gioia nella nostra Pediatria. Questa sala d’aspetto diventerà un mondo magico. E nel nostro reparto c’è bisogno di tanta magia». ( m.g. )

