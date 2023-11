Manu Invisible all’opera in una cabina dell’elettricità 

Manu Invisible realizzerà un murale a Domusnovas. Tra mercoledì e venerdì il noto writer mascherato si dedicherà ad impreziosire una cabina Enel sita in via Amsicora grazie al progetto curato dall’associazione Elda Mazzocchi Scarzella.

Il titolo dell’opera murale, un quarzo e spray sul tema della panificazione che occuperà 45 metri quadrati, è “Intrecci”: «Si vuole raccontare - spiega Maria Giovanna Dessì, coordinatrice del progetto - l’idea di una comunità che va avanti e si preserva grazie alla costruzione di relazioni significative, legami e tradizioni basate sul dono e sullo scambio. Lo stesso titolo dell’opera, sommato ai concetti del pane e del lievito, rende al meglio la metafora di una comunità nella quale la panificazione è stata sempre un elemento centrale». Mercoledì (dalle 11.30) l’artista sarà presente davanti alla propria opera in occasione di una festicciola nella quale la Pro Loco e il panificio Sa Pintadera distribuiranno pane di grano prodotto con il lievito madre. L’inaugurazione ufficiale dell’opera avverrà a dicembre. «Il progetto aggiunge Dessì - ha come partner il Centro servizi volontariato della Sardegna e si avvale dell’iniziativa “Cabine d’autore” di E-Distribuzione, con la quale si restaurano le vecchie cabine elettriche che poi vengono impreziosite dai progetti ideati da Comuni e associazioni. Ringraziamo Manu Invisible che da subito ha detto sì all’idea mettendosi a disposizione per il sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA