Mantovano oggi riferisce al Copasir 

Quando il sottosegretario Alfredo Mantovano oggi andrà a palazzo San Macuto per riferire al Copasir, saranno 18 i giorni di detenzione di Cecilia Sala nel carcere di Evin, a Teheran. Illustrerà al Comitato i passi del governo, le trattative a 360 gradi messe in campo - compreso il viaggio della premier da Trump - per riportare a casa la giornalista. Ricostruirà in una relazione le tappe della vicenda, fin dal giorno dell’arresto, il 19 dicembre. E gli intrecci con un altro arresto, quello di tre giorni prima a Milano dell'ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, ricercato dagli Usa. La richiesta di Teheran apparentemente è netta: Sala per Abedini. Scambio difficile da digerire per Washington che accusa l'uomo di aver supportato con la costruzione di droni militari i Guardiani della rivoluzione, inseriti tra le organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti. Le condizioni in cui è detenuta Sala non lasciano tranquilli. Meloni ne discuterà anche con Joe Biden, a Roma il 9 gennaio per l'ultima visita ufficiale da presidente Usa.

