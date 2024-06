Mantova, operaio muore tra i rulli 

Altre tragedie sul lavoro in Italia, a poche ore dalla morte di Satnam Singh, l’operaio indiano morto a Latina dopo un terribile incidente e il mancato soccorso da parte del proprietario dell’azienda. Ieri, a Cividale Mantovano, la morte di un operaio, Mirko Schirolli, di 34 anni, che lavorava come interinale in una fabbrica che produce laminati in vetroresina. Era al lavoro su un macchinario di stampaggio di lastre in plexiglas quando un braccio è rimasto impigliato nei rulli ed è stato trascinato finendo schiacciato. Inutile l’intervento dei colleghi e dei soccorritori. A Bolzano, invece, un’esplosione nello stabilimento Aluminium: sei gli operai gravemente ustionati, di cui quattro in gravi condizioni. Giovedì un ragazzo di 18 anni ha perso la vita schiacciato da un mezzo agricolo, una seminatrice, mentre stava lavorando in un’azienda nel Lodigiano.

Altre vittime sul lavoro, nei giorni in cui il tema è tornato al centro dell’attenzione dopo la morte di Satnam Singh. L’autopsia sul corpo del povero bracciante ha certificato che si sarebbe potuto salvare. È morto dopo che è stato abbandonato, senza un braccio, e aver perso molto sangue a causa del ritardo della chiamata dei soccorsi. «C’è chi ha pensato di abbandonarlo senza prestargli nessuna umana assistenza in un momento in cui gravissime erano le ferite che aveva riportato», ha detto la ministra del Lavoro Maria Elvira Calderone, riaprendo il dibattito della piaga del caporalato. Alla morte di Satnam, la Flai-Cgil ha risposto con una manifestazione in suo nome in programma oggi a Latina. La protesta, a cui parteciperanno anche la segretaria del Pd Elly Schlein, le delegazioni di Alleanza Verdi e Sinistra, con Nicola Fratoianni, M5S Lazio, il commissario di Azione Lazio Alessio D'Amato e la deputata Federica Onori, è promossa in concomitanza con una giornata di sciopero in cui si fermerà il settore agricolo del comune.

La moglie di Satnam Singh, Soni, irregolare in Italia, starebbe per ricevere il permesso di soggiorno di giustizia. Soni era con suo marito quando, dopo l'incidente con un macchinario avvolgiplastica, sono stati caricati su un furgone e portati alla loro abitazione da Antonello Lovato, 37 anni, al momento l’unico indagato, che è accusato di lesioni colpose e omissione di soccorso, ma per il quale è probabile che scatti anche l’accusa di omicidio colposo e caporalato.

