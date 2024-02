Manto in erba nel campo sportivo, il taglio del nastro in primavera 

Un impianto moderno, funzionale e in erba sintetica: Esterzili, con il nuovo campo sportivo, ha fatto il salto di qualità. Costruito negli anni ‘70 e rimasto per tanto tempo inutilizzato, il campo è stato restaurato dal Comune grazie a un investimento da 640 mila euro, dotandolo di un manto in erba: un’opera contestata e desiderata.

Intanto sono stati appaltati i lavori per la realizzazione di una tribuna coperta, delle torri faro e per la ristrutturazione. Senza dimenticare l’intenzione di realizzare, vicino al campo da calcetto, un campo da padel: Esterzili punta a diventare la capitale dello sport della Barbagia di Seulo.

«È un intervento di primaria importanza – afferma il primo cittadino Renato Melis – per offrire ai cittadini un servizio moderno che vuole essere un segnale forte di presenza delle istituzioni contro la carenza dei servizi per chi decide di vivere qui».«Finalmente giochiamo in casa», commenta Alessandro Dessì, difensore della polisportiva Santa Vittoria. Una squadra di calcio in paese non si vedeva dal 2018: questa è nata lo scorso autunno grazie alla passione di un gruppo di amici e sta disputando un ottimo campionato di terza categoria. «Siamo molto contenti», aggiunge Dessì: «Per i nostri compaesani sarà più facile venire a fare il tifo e poi un campo in erba è un bel salto di qualità per chi gioca a calcio».

Per l’inaugurazione vera e propria del campo bisognerà però aspettare la primavera.

