Manto erboso malridotto nel campo da calcio dei ragazzi 

«Stanno per iniziare gli allenamenti del settore giovanile ma il campo sportivo è in condizioni critiche: il manto erboso è completamente secco e scolorito». A Portoscuso, la minoranza, attraverso il capogruppo Stefano Ariu, attacca l’amministrazione comunale sul campo di calcio che a breve dovrà accogliere per gli allenamenti gli atleti delle diverse categorie giovanili. «Le condizioni del manto – dice Ariu – sono sintomo del fatto che la semina prevista per i primi mesi estivi e la conseguente tosatura non sono state fatte correttamente o, probabilmente, neanche iniziate. L’amministrazione comunale mostra un disinteresse costante per lo sport e per il calcio in particolare». La minoranza sottolinea che fino a qualche anno fa Portoscuso poteva contare su tre campi da calcio: «Oggi – rimarca Ariu – nessuno di questi può essere definito “campo da calcio” visto lo stato di abbandono».

Il problema è noto all’amministrazione comunale: «I guai del manto erboso – dice il sindaco Ignazio Atzori – non si risolvono con la normale manutenzione. I tecnici ci hanno comunicato che si tratta di un problema più complesso, per cui sarà necessario un intervento sostanzioso. È una delle questioni che affronteremo al più presto, ora che è stato approvato il rendiconto. Stiamo valutando come intervenire, anche in considerazione del tempo che sarà necessario».

