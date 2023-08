Manto da rifare in via Manno: sono necessari 300mila euro 

Via libera al progetto esecutivo per la sistemazione definitiva della via Manno che collega il centro urbano di Serdiana a Dolianova. È questa la priorità individuata dall’amministrazione comunale per gli interventi sulla rete viaria cittadina. Il progetto, redatto dall’ingegner Gian Marco Manis, parteciperà al bando dell’assessorato dei Lavori Pubblici per la viabilità di interesse locale e regionale per il quale sono stati stanziati nella scorsa legge finanziaria 30 milioni di euro.

La somma richiesta dal Comune di Serdiana è di 270mila euro ai quali si aggiungeranno altri 30mila euro di cofinanziamento. Il progetto riguarda il completamento del principale asse viario urbano dove si concentra gran parte del traffico in entrata e uscita da Serdiana e dove sono presenti alcuni punti sensibili in prossimità delle scuole.

Oltre alla manutenzione straordinaria, è in programma anche il potenziamento dei sistemi di sicurezza. Un intervento fondamentale, quest’ultimo: in passato la via Manno è stata teatro di gravissimi incidenti stradali. Il progetto prevede la demolizione dei marciapiedi e il loro rifacimento con blocchi in granito bianco antiscivolo di 1,5 metri di larghezza; la rimozione degli attuali pali della luce e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione; il taglio di una parte degli alberi e l’installazione di un impianto di irrigazione, la posa di un nuovo manto di asfalto e la razionalizzazione degli spazi della carreggiata.