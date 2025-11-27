Manrico Piludu riparte dall’Uragano 

Manrico Piludu, portiere classe 1981, torna in campo dopo vent’anni trascorsi a Torino per lavoro. Rientrato nell’Isola dopo aver superato il concorso nell’Esercito (Battaglione Gennargentu), aveva deciso di lasciare il calcio ma la chiamata del tecnico Alberto Chessa e del padre Costanzo, presidente dell’Uragano dalla sua fondazione (1959), lo ha convinto a ripensarci. Per lui il club è una tradizione familiare: accetta perché il progetto punta sui giovani, una filosofia che sposa pienamente. «Vorrei riportare l’Uragano in Prima categoria entro due anni», racconta, «e consolidarne la presenza. Ringrazio la famiglia Chessa per la fiducia e non nego di aver ricevuto altre offerte ma nessuna era così motivante».

La sua carriera inizia nella Ferrini Cagliari, dove si distingue nelle giovanili fino al titolo regionale Allievi. Passa al Sant’Elena dove conquista il titolo Juniores Nazionale, evento storico per una squadra sarda, e debutta in Eccellenza a 17 anni con mister Gariazzo, che considera un punto di riferimento. Dopo gli anni a Quartu, si trasferisce a Torino, dove gioca nelle categorie minori da centrocampista. Ottiene poi la qualifica di tecnico UEFA B e allena nei settori giovanili di Academy Juventus e Torino, con cui centra una storica qualificazione ai regionali.