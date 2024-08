Manovrina, valanga di emendamenti 

Gli schieramenti vogliono fare in fretta. Se tutto va bene l’assestamento di Bilancio da 250 milioni di euro solo per il 2024 otterrà il via libera dell’Aula giovedì 8, qualcuno ipotizza addirittura mercoledì. Per una discussione lampo occorre evitare in ogni modo gli incidenti tra maggioranza e opposizione. Non sarà facile, soprattutto considerata la posizione del centrodestra sui trenta milioni stanziati per conferire alla Regione un ruolo attivo nel processo di fusione degli scali sardi.

I nodi

Ieri, alla scadenza delle 12, sono stati presentati 1185 emendamenti, una settantina solo dalla Giunta. Tra quelli dell’opposizione, uno del capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca prevede che i trenta milioni siano così ripartiti: dieci per far fronte alla siccità, dieci per l’abbattimento delle liste d’attesa, dieci per il fondo unico degli enti locali. Altra grana potrebbe scoppiare quando entrerà in discussione l’emendamento annunciato da Fausto Piga (FdI) sull’abrogazione della legge sugli staff approvata ai tempi della Giunta Solinas. «Vogliamo smascherare i millantatori di moralità che nella scorsa legislatura urlavano vergogna contro il centrodestra», ha detto anche ieri, «se quella legge è davvero utile per governare, grillini e sinistre chiedano scusa per quanto detto in passato oppure abbiano la coerenza di votare l'emendamento».

Stamattina la commissione Bilancio, presente l’assessore e vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni, esaminerà i correttivi. L’appuntamento in Aula, dopo la discussione generale della scorsa settimana, è alle 15.30. La maggior parte delle richieste di modifica, soprattutto dall'opposizione, saranno scremate: l'intenzione è concludere velocemente e approvare la manovra entro pochi giorni, e comunque prima della pausa estiva che comincerà alla fine di questa settimana. Anche perché la Giunta ha fretta di rendere immediatamente spendibili le risorse e non farle accumulare alla voce dei fondi non spesi.

Dopo la parifica

Il resto del pacchetto che varia il bilancio, infatti, potrà essere messo in campo solo dopo la parifica della Corte dei Conti, quando la Regione potrà utilizzare i 530 milioni di avanzo di amministrazione fermi dagli anni precedenti. (ro. mu.)

