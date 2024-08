Manovrina, è scontro  sui “cantieri nelle Asl” Oggi il via libera finale 

Una seduta fiume per approvare nove articoli. Tutti i nodi vengono al pettine nella norma dell’assestamento di bilancio in materia di sostegno al lavoro. L’assessora Desirè Manca ha infatti deciso di dare un nuovo indirizzo ai “vecchi” cantieri lavoras, che, nel disegno di legge da 250 milioni di euro solo per il 2024, diventano “sanitari”. In pratica, sono stanziati diciotto milioni per il triennio per attivare «cantieri sperimentali per disoccupati professionalmente qualificati, infermieri e operatori socio-sanitari, da attivarsi presso le aziende del Servizio sanitario». L’obiettivo è promuovere progetti di integrazione socio-sanitaria e di supporto ai servizi di assistenza e cura all'interno degli ospedali. Soggetto attuatore sarà l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, in collaborazione con le Asl.

Diciotto milioni, aveva annunciato Manca a luglio, per assumere Oss e infermieri e dare così respiro agli ospedali. Il centrodestra non era d’accordo allora e non lo è stato nemmeno ieri.

«Esercito di precari»

«In questo modo», ha attaccato Giuseppe Talanas di Forza Italia, «si rischia di creare un esercito di precari. E poi che fine fa chi è in graduatoria e ha fatto i concorsi pubblici? Non verrà chiamato perché la capacità assunzionale sarà finita». In generale, ha argomentato l’azzurro, «siamo convinti che la regola da seguire per assumere sia il concorso pubblico».

La replica dell’assessora al Lavoro: «Sono sempre stata contraria al precariato, figuriamoci se posso contribuire a crearlo». Manca ha anche spiegato che quella in assestamento «è una misura extra che non interferisce con lo scorrimento della graduatoria». E poi: «C'è stato un concorso pubblico cui hanno partecipato gli oss ed è stata stilata una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato». La graduatoria, circa 2 mila persone, «è stata scorsa fino a un certo punto, ma non perché non c'è la volontà di assumere, ma perché le Asl hanno finito la capacità assunzionale». Intanto, «340 persone che ci hanno salvato la vita lavorando nel periodo del Covid, hanno perso il posto di lavoro, lo scorso maggio, mentre da gennaio 2023 sono bloccati, perché non programmati, i fondi per i progetti di recupero del patrimonio archeologico». Qui la «precisa scelta politica» di spostare momentaneamente le risorse, «di fronte a uno stato di emergenza sanitaria».

«Ottocento assunti»

La misura, secondo Desirè Manca, consentirà di contrattualizzare a tempo determinato ottocento operatori socio sanitari e infermieri nel triennio. Le proteste dell’opposizione non sono servite. Tutti gli emendamenti con cui il centrodestra ha proposto di integrare i criteri di assunzione sono stati bocciati.

Dopo le misure per l’abbattimento delle liste d’attesa, ieri l’Aula ha approvato le norme in materia di politiche sociali, di lavori pubblici, di energia (ci sono 250mila euro per uno studio di fattibilità della società energetica regionale), e di potenziamento del sistema di protezione civile.

Tensione sullo stanziamento per la cura e la diagnosi della fibromialgia, complice un post su Fb del consigliere regionale del M5S, Gianluca Mandas («La destra vota contro la fibromialgia in Consiglio regionale»), poi ritirato. Il presidente dell’Assemblea Piero Comandini ha chiuso la seduta alle 21.30, dopo l’approvazione dell’articolo 13. Il via libera alla manovra è atteso per oggi.

