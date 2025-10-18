VaiOnline
Il progetto.
19 ottobre 2025 alle 00:32

Manovre salvavita in classe, ritorna “A scuola di primo soccorso” 

La cultura della sicurezza ritorna tra i banchi di scuola grazie al progetto “A scuola di primo soccorso”, l’iniziativa promossa da Inail (direzione regionale), Ufficio scolastico regionale, Italian resuscitation council (Irc) e Areus.

Anche quest’anno gli studenti dell’ultimo biennio di licei, istituti tecnici e istituti professionali di tutta l’Isola saranno coinvolti nella formazione sul primo soccorso e all’insegnamento di manovre salvavita come il massaggio cardiaco, l’uso del defibrillatore automatico esterno (Dae), la disostruzione delle vie aeree e la gestione delle emorragie. L'edizione 2025/2026 di “A scuola di primo soccorso” vedrà coinvolti ben 9.000 studenti, 1300 insegnanti. Sono 18 i nuovi istituti che quest’anno hanno deciso di aderire al progetto portando a 61 il numero degli istituti coinvolti con 104 plessi sparsi nel territorio regionale.

