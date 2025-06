Manovre salvavita, 60 nuovi esperti 

A Isili una sessantina di cittadini si sono cimentati ieri nel corso Blsd, che insegna a usare il defibrillatore per salvare vite umane in caso di arresto cardiaco. Il percorso formativo promosso dal Comune in collaborazione con Accademia del soccorso, Protezione civile Sarcidano, Croce Verde, Polisportiva, Polizia penitenziaria in pensione e Avo, è stato suddiviso in quattro turni e condotto da sei istruttori qualificati.

I partecipanti hanno appreso le manovre di rianimazione cardiopolmonare (Rcp), l’uso corretto del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) e le tecniche di intervento in caso di ostruzione delle vie aeree e hanno ricevuto l’attestato di abilitazione all’uso del Dae, strumento fondamentale per garantire interventi rapidi ed efficaci in caso di emergenza».

«La conoscenza di queste manovre salvavita – aggiunge la presidente della Protezione civile Antonella Cuccu – sono un patrimonio prezioso per la comunità e un atto concreto di responsabilità civile». (s. g.)

