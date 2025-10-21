Manovre pericolose in piazza Azuni. Non bastava la sosta selvaggia negli attraversamenti pedonali, adesso nella zona all’incrocio con via Marconi, si susseguono le infrazioni che mettono a rischio l’incolumità degli utenti della strada. Basta fermarsi qualche minuto davanti alla chiesa di Sant’Agata per rendersi conto di cosa succede. Chi arriva da via Bonaria anziché proseguire dritto verso piazza Sant’Elena o svoltare a destra dopo il bar, taglia la strada contromano a sinistra per raggiungere via Brigata Sassari.

«L’altro giorno», racconta una passante Elena Cocco, «un tizio che tra l’altro è passato a tutta velocità, diretto verso via Brigata Sassari, ha prima rischiato di scontrarsi con un’auto che arrivava dalla sua corsia poi per poco non ha messo sotto un pedone sulle strisce. E purtroppo succede spesso». È un po’ lo stesso che accade poco distante all’incrocio tra via Marconi e via Rosas. Anche qui chi esce da via Rosas anziché svoltare a destra, unica manovra consentita, taglia la striscia continua per immettersi in via Marconi. Qualche metro più avanti ed ecco altri pericoli. In via Turati si procede contromano per uscire in viale Colombo e chi arriva da viale Marconi taglia la strada per svoltare in via Dei Gasperi.

«Sono manovre scellerate che purtroppo la gran parte delle volte restano impunite», dice un altro pedone Marcello Fois. «in certi punti ci vorrebbe un presidio fisso della Polizia locale. In piazza Azuni spesso c’è ma, come gira l’angolo, torna tutto come prima».

RIPRODUZIONE RISERVATA