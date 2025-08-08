VaiOnline
Selargius.
09 agosto 2025 alle 00:19

Manovre pericolose dei camion sulla 387 

Le polemiche sulla posa del maxi cavo del Tyrrhenian link a Pitz’e Pranu, nelle campagne di Selargius, aprono un nuovo capitolo: il pericolo di incidenti stradali potenzialmente gravissimi, a causa della guida irresponsabile di alcuni conducenti dei 150 camion che portano via la terra frutto dello sbancamento in corso.

La stradina sfocia nella Statale 387 con un incrocio a raso in curva. Una posizione pericolosa, aggravata da alcuni camionisti. I conducenti irresponsabili sono pochi, i rischi molti: si immettono sulla 387 senza dare la precedenza ai mezzi che transitano sulla Statale. Lo scontro si rischia continuamente, spesso gli automobilisti premono disperatamente il pedale del freno per evitarlo. Oltre che i controlli della Polizia locale, è urgente che i responsabili di Terna trovino una soluzione per imporre il rispetto del Codice della strada ai camionisti che mettono in pericolo molte vite. Prima che accada una tragedia.

