Manovre pericolose alla guida delle auto: rafforzati i controlli 

Le manovre vietate sono all’ordine del giorno. Si percorre via Rosas e poi, senza rispettare l’obbligo di procedere a destra verso piazza Azuni, si taglia la doppia striscia svoltando a sinistra per proseguire verso viale Marconi. Un azzardo che non solo aumenta il rischio di incidenti ma che mette in pericolo anche i pedoni che proprio dove si commette l’infrazione attraversano sulle strisce pedonali.

Così per cercare di prevenire questa pratica ormai fin troppo diffusa, più volte alla settimana arriva il presidio dei vigili. Gli agenti della Polizia locale piazzano l’auto in via Marconi pronti a multare chi commette l’infrazione. Ma non è l’unica manovra vietata che mette a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni. Stessa scena poco più avanti in piazza Azuni. Qui le auto in arrivo da via Bonaria anziché proseguire dritte verso piazza Sant’Elena svoltano a destra per immettersi in via Brigata Sassari oltrepassando due incroci a senso unico. Per non parlare di chi invece da via Cilea svolta a sinistra per immettersi in viale Colombo percorrendo in contromano un tratto di via Turati e sbucando tra le auto che arrivano da viale Marconi. E lo fanno senza prestare attenzione spesso parlando al telefono e mandando messaggi.

È una giungla anche viale Marconi dove auto e camion si fermano all’improvviso nel rettilineo bloccando il traffico per svoltare tagliando la doppia striscia continua. Come l’altro giorno quando un automobilista che viaggiava in direzione Quartu all’improvviso ha fatto inversione a U tra le auto che arrivavano dalla corsia opposta per entrare nel parcheggio del Carrefour. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA