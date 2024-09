Manovre al centro, FI mette i paletti 

ROMA. L'uscita da Azione di quattro parlamentari contrari al campo largo è solo la punta dell'iceberg di una serie di movimenti, più o meno sotterranei, in atto al centro. L'ambizione di Forza Italia, ribadita in ogni occasione da Antonio Tajani, è occupare tutto lo spazio che va da FdI al Pd di Elly Schlein, un'area vasta - popolare e liberale - capace di fare la differenza. Anche perché la fine del terzo polo ha tolto di mezzo l'unico vero ostacolo al progetto degli azzurri.

Così, nei giorni in cui il partito apre le braccia ad altri due consiglieri capitolini, tra cui Rachele Mussolini (ex FdI), Tajani ammette che sono in corso interlocuzioni per nuovi ingressi anche a livello nazionale ma mette alcuni paletti: «FI non è né un taxi né un albergo a ore». Una stoccata che non ha, ufficialmente, destinatari, ma che molti - anche nel partito - leggono come diretta principalmente a Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, le due ex ministre forziste: uscite dal partito nel 2022 per abbracciare il progetto di Carlo Calenda, ora hanno detto addio anche a lui per incompatibilità con il campo largo. Nonostante i rispettivi staff non confermino, entrambe (insieme a Giusy Versace) sarebbero in procinto di passare nel partito di Maurizio Lupi, Noi Moderati. Di più: secondo le ultime voci di corridoio, potrebbero diventare capigruppo alla Camera e al Senato. Ma allo stato nulla è ancora accaduto, e anzi, Carfagna rimanda ogni annuncio alla prossima settimana: «Sul futuro prenderò le mie decisioni e di sicuro, non verrà meno l'impegno con cui mi sono presentata agli elettori: rafforzare il centro moderato e mantenere saldi i valori liberali, europeisti, garantisti, popolari, contro ogni deriva estremista». Una risposta indiretta a Carlo Calenda che all'indomani dell'addio aveva puntato il dito contro le tre fuoriuscite (che hanno lasciato Az dopo Enrico Costa) ree, a suo dire, di aver «tradito il mandato elettorale» passando in maggioranza. Contro il leader di Azione punta il dito, invece, Matteo Renzi, che decreta ufficialmente la morte del centro «come spazio autonomo», secondo l'ex premier «c'era uno spazio politico e la responsabilità» di non averlo occupato è evidente. Se fosse confermato il loro ingresso in Nm, Carfagna, Gelmini e Versace andrebbero ad arricchire numericamente l'ala moderata della maggioranza entrando peraltro in un partito che alle scorse europee aveva in comune il simbolo con FI.

