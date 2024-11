Manovra, stretta di Meloni sugli alleati 

Ridurre le richieste, o potrebbero stravolgere l’impianto della manovra. È l’input che arriva dal governo a partiti e ministri in attesa che, nel vertice in programma domani, siano loro a tirare le somme sui punti critici. Uno fra tutti resta il canone Rai: da giorni la Lega chiede l’abbassamento a 70 euro, ripetendo anche ieri che «fa parte del programma di governo».

Il tetto al precariato

I nodi arriveranno comunque al pettine domani sera, con le votazioni in commissione Bilancio al Senato sul decreto fiscale. L’idea sarebbe, anche qui, ridurre al minimo le modifiche su un provvedimento il cui iter si intreccia a filo doppio con quello della manovra. Intanto sulla legge di bilancio, tra le pieghe del fascicolo degli oltre 200 emendamenti super-segnalati dai gruppi, spunta qualche novità. Fratelli d’Italia, per accelerare l’attuazione del Pnrr, propone di non applicare alle assunzioni nella p.a. legate al Piano il limite del 20% di contratti a tempo e somministrati rispetto al numero complessivo dei contratti a tempo indeterminato. «Tecnicamente una follia», dice il capogruppo Dem in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, che accusa il centrodestra di voler «rendere nei fatti eterno il precariato».

Bonus verde

Sempre da FdI arriva una proposta sul contestato inserimento dei controllori del Mef nei collegi sindacali delle società che ricevono contributi pubblici. Se FI propone di cancellarla in toto, il partito della premier eleva la soglia di fondi statali da 100mila a 1 milione di euro. Tra le indicazioni della maggioranza, poi, sembrerebbe avere buone chance la proroga del bonus verde. La detrazione al 36% fino a 5mila euro per la sistemazione di aree verdi e giardini è, infatti, prevista in tre emendamenti della maggioranza, uno dei quali di FdI.

Compliance fiscale

Intanto tra i super-segnalati arrivano anche le richieste dei ministeri, che andranno anch’esse scremate. Tra quelle più robuste c’è lo stop all’acquisizione da parte dello Stato di quote delle opere finanziate con il tax credit per il cinema. La misura verrà modificata attraverso un emendamento a firma del presidente della commissione Cultura Federico Mollicone, che avrebbe l’ok del ministro Alessandro Giuli. Dal Mur arriva invece la richiesta dell’esclusione degli atenei dalla norma che impone agli enti pubblici di restituire allo Stato i risparmi dovuti al mancato turn over. E resta in piedi l’ipotesi dell’Ires premiale per le aziende. Intanto si guarda anche al possibile gettito che potrebbe arrivare nel 2025 dall’azione di compliance da parte del fisco. Sono almeno 3 milioni, i contribuenti che il prossimo anno riceveranno una comunicazione. I casi più diffusi di omissioni o infedeltà nella comunicazione dei dati al fisco riguardano le mancate comunicazioni Iva o le omesse dichiarazioni delle partite Iva.

