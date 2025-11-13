Manovra, spunta la tassa sull’oro 

È caccia alle coperture per dilatare i margini di modifica della manovra. E oltre al dazio sui piccoli pacchi extra Ue - sul quale, incassato il via libera dell'Ecofin, si lavora per l'anticipo già al 2026 - assume contorni più definiti l’ipotesi di una tassa sull’oro. L’idea è introdurre un'aliquota agevolata temporanea al 12,5% per la rivalutazione di monete, lingotti e placchette: un'adesione minima del 10% - è la simulazione al vaglio dei tecnici - garantirebbe un gettito fino a oltre due miliardi. Per fare il punto, alla luce delle modifiche che verranno presentate, la maggioranza si riunirà nuovamente la prossima settimana, probabilmente giovedì.

A delineare la possibile nuova copertura è una proposta parlamentare della maggioranza che è sul tavolo insieme ad altre ipotesi. Si tratta di una «procedura di rivalutazione fiscale dell'oro da investimento», si legge nel documento, già strutturato per essere trasformato in emendamento, con tanto di relazione di accompagnamento. I contribuenti che al primo gennaio 2026 possiedono oro da investimento potranno, «in mancanza di documentazione attestante il relativo costo o il valore di acquisto», chiederne la rivalutazione fiscale entro il 30 giugno 2026. E «per facilitare l'emersione» e garantire «un significativo incremento del gettito», si propone l'applicazione di un'aliquota agevolata del 12,5%, anziché il 26%.

La proposta, ipotizzando che solo il 10% delle quantità di oro da investimento (le stime citate indicano un ammontare di 1.200-1.500 tonnellate ai privati) calcola un gettito compreso tra 1,67 e 2,08 miliardi. Accanto al lavoro sulle risorse procede la messa a punto delle possibili modifiche, che entra nel vivo oggi con l'arrivo in commissione Bilancio al Senato degli emendamenti dei partiti. Ne sono attesi migliaia, ma i gruppi si stanno già concentrando sulle priorità: per martedì infatti vanno infatti presentati i segnalati, 414 in tutto, di cui 238 della maggioranza. Anche i ministeri sono impegnati a limare le proprie proposte.

