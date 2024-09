Manovra, scudo anti inflazione 

Non si cambia sulle pensioni ma si ragiona sulla piena rivalutazione all'inflazione, una protezione che verrà applicata anche ai contratti pubblici, mentre il taglio del cuneo fiscale e la riforma delle aliquote Irpef diventeranno strutturali. Le risorse verranno anche da un nuovo round di tagli alla spesa e da un contributo delle imprese che hanno fatto più profitti negli ultimi anni.

Prende forma la prossima manovra di bilancio, che il Governo comincia ad anticipare a sindacati e imprese, convocati formalmente a Palazzo Chigi per informarli sul Piano strutturale di bilancio, il documento che sarà presentato alle Camere a ridosso del Consiglio dei ministri di domani. Ai sindacati che chiedevano rassicurazioni su pensioni, contratti, sanità, fisco, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ricordato che l'approccio resta «prudente e responsabile». E ha elencato le priorità per il Governo.

La prima è «rendere strutturali in maniera sostenibile alcune misure, coerentemente con quanto annunciato», cioè la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori a basso e medio reddito e la riforma delle aliquote Irpef. Sui contratti di lavoro pubblico c'è poi l'impegno a recuperare i valori dell'inflazione, ovvero circa il 2% annuo. Sulla sanità c'è la conferma a tenere la spesa sopra l'1,5% del Pil previsto per i prossimi 7 anni.

Sulle riforme invece l'esecutivo si concentrerà su quattro aree: giustizia (digitalizzazione e taglio dei tempi del processo civile), pubblica amministrazione, ambiente imprenditoriale, fiscalità. La caccia alla risorse passa da una spending review e magari dal contributo di chi ha più beneficiato di condizioni favorevoli, ma escludendo tasse sugli extraprofitti.

Alla Cgil del segretario Maurizio Landini l'impianto della manovra non piace: «Considerando quello che ci è stato comunicato oggi, abbiamo davanti il rischio di sette anni di politiche di austerità, sacrifici e tagli», ha detto la termine dell'incontro, «si continuano a tassare solo i lavoratori dipendenti e i pensionati». Il leader della Cisl, Luigi Sbarra, apprezza invece il confronto col Governo che «è disponibile a ragionare per dare strutturalità al taglio del cuneo contributivo e all'accorpamento delle due aliquote Irpef, e ci rassicura sulla piena indicizzazione delle pensioni rispetto all'inflazione».

