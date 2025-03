Manovra, risorse col contagocce per abbattere le liste d’attesa Il testo in Aula ai primi di aprile 

La sanità è l’emergenza delle emergenze ma il momento di affrontarla non arriva mai. L’occasione giusta non è nemmeno la prima finanziaria della legislatura. Dove, per una delle criticità più sentite – l’abbattimento delle liste d’attesa – c’è ancora troppo poco: appena 12,5 milioni di euro al fine di integrare i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera da privati accreditati. Troppo poco per superare un problema che nell’Isola presenta numeri che fanno paura: più di un anno per una colonscopia – l’ultimo monitoraggio regionale dice in media tredici mesi, ma in alcuni casi si superano i 500 giorni – o per una risonanza magnetica all’addome. Servirebbe un’iniezione choc di risorse. Spiega il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus: «È necessario un intervento pubblico - privato sulle liste d’attesa. Ma perché abbia effetto non può essere con iI contagocce e deve tenere in considerazioni i problemi burocratici riscontrati nel 2024, quando tutti gli interventi proposti dall’assessorato non hanno dato nessun risultato. In questi mesi l’assessorato dovrebbe avere fotografato la situazione e ci attendiamo una proposta in linea con le necessità». Il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca rileva che «in questa manovra non è previsto alcuno choc sulle liste d’attesa, nessuna misura forte sulla prevenzione. Sembra che, come per il disegno di legge per commissariare le Asl, la Giunta Todde ignori il grido d’aiuto di pazienti e operatori. Senza interventi straordinari, la rotta non cambierà mai e i sardi continueranno ad avere paura di ammalarsi». Ancora Agus osserva comunque che «prima di pensare a nuovi stanziamenti, occorre verificare le risorse non spese nelle casse delle Asl. Penso principalmente ai 160 milioni previsti nell’ultima variazione per colmare i disavanzi delle aziende, probabilmente troppi. Ci sono alcuni interventi attesi da tempo, come l’accordo integrativo per i medici di medicina generale o il finanziamento di alcune poste contenute nella legge di riforma che senza risorse rimarranno lettera morta, dal rilancio del Microcitemico ai Cau».

Appurato che le emergenze non saranno aggredite con la riformina sanitaria appena approvata, la strada maestra non sembra nemmeno la legge di bilancio.

Oggi terzo vertice

A meno che Giunta e maggioranza non predispongano emendamenti ad hoc. Di questo, cioè delle modifiche da apportare in commissione o in Aula, si parlava proprio ieri, durante il secondo vertice di maggioranza in due giorni sulla Finanziaria. Molto dipenderà dalle audizioni in programma oggi e domani. «Daremo molta importanza alle audizioni dei portatori di interesse, ne terremo conto al momento di prendere decisioni sugli emendamenti», ha confermato l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni al termine del tavolo con i capigruppo del Campo largo e la presidente della Regione Alessandra Todde. In generale, si è discusso della necessità di tagliare le singole poste degli assessorati e spostarle dove serve. Oggi terzo vertice di maggioranza alle 18.30: all’odg, forse, la possibilità di spostare anche i 30 milioni (già stanziati) per un ruolo più incisivo della Regione nel processo di fusione degli aeroporti. (ro. mu.)

