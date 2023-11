Manovra, promozione con riserve  

La manovra dell’Italia non è giudicata «pienamente in linea» alle raccomandazioni Ue e la Commissione europea la invita quindi, insieme ad altri otto Paesi con lo stesso giudizio (incluse Germania e Olanda) a «tenersi pronta» ad adottare le misure necessarie. «Non si tratta di una bocciatura ma di un invito alla prudenza di bilancio e a utilizzare al meglio le risorse comuni europee», ha sottolineato il commissario europeo Paolo Gentiloni. «È un risultato utile e su cui proseguirà la collaborazione tra autorità italiane e la Commissione europea». L’Italia dovrà «prendere le misure opportune e non fare manovre correttive», ha aggiunto Gentiloni. «Accogliamo il giudizio della Commissione. Tutto come previsto: nonostante l’eredità dell’impatto negativo di energia e superbonus andiamo avanti con sano realismo», ha commentato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Lo scenario

Nello stesso pacchetto Ue per il semestre europeo solo sette Paesi dell’Eurozona sono promossi senza riserve, Spagna e Grecia tra questi. Bocciati in quattro: Belgio, Finlandia, Francia e Croazia, risultati «non in linea» con le raccomandazioni. A parte l’invito alla prudenza fiscale per un Paese ad alto debito e deficit pubblico, sono sostanzialmente due le aree sulle quali l’esecutivo comunitario bacchetta l’andamento della spesa prevista dall’Italia per il prossimo anno. Uno riguarda l’invito Ue a limitarne la crescita nel 2024 all’1,3%. Le previsioni dicono che crescerà di meno, dello 0,9%. Ma per effetto del superbonus nel 2023 la spesa è superiore dello 0,8% rispetto a quanto considerato nelle raccomandazioni.

Il disavanzo

In secondo luogo la Commissione nota come i risparmi dalla graduale eliminazione delle misure di sostegno energetico non saranno interamente usati per ridurre il disavanzo, rischiando di «non essere pianamente in linea con la raccomandazione del Consiglio». L’uscita dalle misure per mitigare il caro energia varrebbe l’1% del Pil nel 2024. L’Ue non dimentica la posizione fiscale dell’Italia: Il disavanzo è visto al 4,4% del Pil nel 2024 (4,3% la stima di Roma), dopo il 5,3% del 2023. Il debito al 140,6% del Pil (140,1% la stima di Roma), dopo il 139,8% del 2023 (140,2% la sima di Roma). E dopo i «progressi limitati», l’Ue invita dunque l’Italia ad «accelerare».

