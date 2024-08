Manovra, prime scintille. L’altolà della Lega sulle pensioni 

La manovra è una tela vuota, ma già arrivano le prime scintille. Il diktat delle poche risorse disponibili non sembra scoraggiare gli appetiti della maggioranza, in fibrillazione. È rovente il tema delle pensioni. La Lega, non molla su Quota 41 e stoppa le ipotesi di allungare i tempi per il pensionamento anticipato.

Al ministero dell'Economia, dove il ministro Giancarlo Giorgetti è appena rientrato, si lavora a pieno ritmo. La legge di bilancio, che la maggioranza discuterà venerdì, parte dal nuovo Piano strutturale di bilancio da inviare a Bruxelles entro il 20 settembre. Giorgetti porterà il piano in Cdm «entro metà settembre» e lavora per consegnare il documento a Bruxelles e in Parlamento «nel rispetto dei tempi».

Il documento conterrà il quadro programmatico. L'aggiustamento strutturale che Bruxelles indica a Roma dovrebbe aggirarsi sullo 0,5-0,6% annuo: circa 10-12 miliardi, una correzione già considerata nel Def sui saldi 2024-2025. Inviato il Piano a Bruxelles, il governo entro il 20 ottobre deve presentare la manovra al Parlamento. Assicuati il taglio del cuneo e il proseguimento della riforma dell'Irpef. Inserite le agevolazioni per le madri lavoratrici e la maxi-deduzione per chi assume.

Delicato il fronte delle pensioni. Per Giorgetti, qualunque intervento andrà definito «all'interno e in modo coerente alla sostenibilità della finanza pubblica». Alleati in pressing. Forza Italia vuole l'aumento delle pensioni minime: l'obiettivo di legislatura è arrivare a mille euro e «il prossimo anno faremo un altro passo». La Lega non molla Quota 41: è plausibile, dice il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, «ma se dovesse diventare realtà sarà con il ricalcolo contributivo». Fa discutere l'ipotesi di una nuova stretta sulle pensioni anticipate. L'ipotesi di estendere da 3 a 6/7 mesi la finestra mobile per chi esce con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne) è stoppata dalla Lega: »Non si toccano le finestre».

