Manovra, ok alla pensione a 64 anni 

La manovra si ingolfa all’ultimo miglio: il via libera del Parlamento è destinato ad arrivare dopo Natale. Non basta la maratona notturna in commissione Bilancio alla Camera per licenziare il testo e le centinaia di emendamenti, che continuano a cambiare e ad arrivare ai deputati sotto forma di riformulazioni che, protestano le opposizioni, sono troppe, complesse e confusionarie per essere valutate nel poco tempo concesso.

Emendamento leghista

Uno fra tutti è l’emendamento sugli stipendi dei ministri, cambiato almeno due volte nell’arco di 24 ore. Una delle modifiche che vede il via libera definitivo è invece l’emendamento della Lega sulla flessibilità in uscita: per la prima volta si potrà cumulare previdenza obbligatoria e complementare per raggiungere un assegno pensionistico pari a tre volte il minimo, riuscendo ad anticipare la pensione a 64 anni. Dopo aver mancato l’obiettivo della mattina, cioè chiudere l’esame affidando il mandato al relatore, la commissione Bilancio si prende mezza giornata di pausa anche per assistere alle comunicazioni della premier in Aula. Nel caos il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dà la sua disponibilità a presentarsi in commissione. Ma la richiesta ufficiale alla fine non arriva. La seduta si riapre nel primo pomeriggio, ma i lavori procedono subito a rilento. Ma sui tavoli della commissione, per tutto il giorno, sono continuati ad arrivare nuovi fascicoli di emendamenti riformulati.

Il passo indietro

La maggior parte riguarda temi di primo piano, come l’Ires premiale che aggiunge un nuovo requisito anti-elusione, oppure quello che riduce da 40 a 20 anni la proroga delle concessioni elettriche. Dopo la maratona notturna fallita, anche il nuovo obiettivo di chiudere in poche ore si allontana. La capigruppo slitta di ora in ora e il Senato si prepara a lavorare il 27 e 28 dicembre. Nel frattempo le opposizioni protestano per il caos dei lavori. Ma solleva parecchie critiche anche la norma sugli stipendi dei ministri, che viene riscritta più volte. E la premier Giorgia Meloni ne parla in Aula, appoggiando il passo indietro. Nel pomeriggio, un’ulteriore riformulazione conferma lo stop all’equiparazione dei compensi dei ministri e sottosegretari non parlamentari a quelli dei colleghi eletti, prevedendo solo il «diritto al rimborso delle spese di trasferta per l’espletamento delle proprie funzioni». E anche la “norma anti-Renzi” viene ritoccata: il divieto ai compensi extra Ue vale anche per «i titolari di cariche di governo».

