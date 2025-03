Manovra, minoranza divisa sui tempi di approvazione Entro domani le modifiche 

Riprende oggi in commissione Bilancio l’esame della prima Finanziaria della legislatura. Chiuso il ciclo delle audizioni dei portatori di interesse, siamo ancora in fase di discussione generale degli articoli. Domani a mezzogiorno scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Attesissimi soprattutto quelli della Giunta che, tuttavia, potrebbe decidere di portare le modifiche più importanti direttamente in Aula. Questa sembra la soluzione più prevedibile, anche perché la maggioranza sta ancora lavorando sul taglio delle poste dei singoli assessorati, così da liberare risorse da utilizzare dove servono. Per esempio: sull’incremento del fondo unico degli enti locali, sull’abbattimento delle liste d’attesa. Nel primo caso, l’aumento potrebbe ammontare al 10% rispetto al valore attuale del fondo, cioè a cinquanta milioni di euro circa. Negli intendimenti della maggioranza c’è anche la volontà di stanziare altre risorse per le politiche sociali e per il finanziamento della legge sull’artigianato. Si tratta comunque di fondi tutti a valere sulla massa manovrabile del ddl di bilancio.

Fattore tempo

Non è certo secondaria la questione dei tempi. Fino all’ultimo il Campo largo ha cercato di far breccia sul centrodestra per evitare il ricorso al quarto mese di esercizio provvisorio. Obiettivo realizzabile solo se l’opposizione rinunciasse ai dieci giorni che le spettano da regolamento per la relazione di minoranza. Ma i vertici del centrodestra lasciano intendere che molto difficilmente si verificheranno le condizioni per fare un tale “regalo” alle forze della maggioranza.

Qualcuno sostiene che dopo il primo via libera nel parlamentino, previsto giovedì, la minoranza potrebbe accettare di prendersi cinque giorni invece di dieci. In ogni caso, il ricorso al quarto mese di spesa in dodicesimi, a questo punto molto difficilmente potrà essere evitato.

Divisioni

D’altronde, lo stesso schieramento di minoranza sembra diviso su questo fronte tra chi, come FdI e i centristi, sarebbe anche propenso ad “aiutare” la maggioranza a fare in fretta, e chi – come Forza Italia e Riformatori – proprio non vorrebbe prendere in considerazione ipotesi del genere. Soprattutto in mancanza di garanzie del Campo largo su una serie di partite. In primo luogo sui trenta milioni già destinati ad accrescere il ruolo della Regione nel processo di fusione degli aeroporti. In più di un’occasione il centrodestra ha sottolineato la necessità di dirottare gli investimenti su questioni fondamentali come l’abbattimento delle liste d’attesa, ma su questo la minoranza non ha la minima intenzione di fare passi indietro. Il tema sarà sicuramente centrale in Aula. ( ro. mu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA