Manovra, malumori in maggioranza Lunedì un vertice 

Così com’è, il disegno di legge di stabilità non può passare. «Siamo di fronte a una Finanziaria compilativa che si limita a mettere in fila ciò che hanno chiesto i singoli assessorati», ragiona un esponente del Campo largo, «una Finanziaria dove è difficile individuare priorità e progetti». Serve una direzione, insomma, che a questo punto la maggioranza e la Giunta possono imprimere solo attraverso emendamenti da presentare in commissione o direttamente in Aula. Di questo discuteranno i capigruppo di centrosinistra e Movimento Cinquestelle in un vertice convocato per lunedì 17 marzo alle 10, presenti la governatrice Alessandra Todde e l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni. Che oggi, intanto, illustrerà il testo nel parlamentino presieduto da Alessandro Solinas (M5S). E così prende il via la sessione di bilancio, non prima che la commissione abbia espresso un parere sulle norme intruse. Dopodiché, ci sono trentasette giorni di tempo per l’approdo in Aula. In questo periodo la terza commissione sarà impegnata nelle audizioni ai portatori d’interesse, nell’esame del testo e dei correttivi che saranno presentati. Presumibilmente, la manovra non sarà approvata dall’Aula prima di aprile: inevitabile, dunque, il ricorso al quarto mese di esercizio provvisorio.

I nodi

Tra le questioni che il Campo largo intende discutere lunedì c’è sicuramente il fondo unico degli enti locali. La presidente dell’Anci Daniela Falconi l’ha ripetuto in diverse occasioni: «Deve essere aumentato» perché i 550 milioni previsti non sono sufficienti. I sindaci insistono sul fondo a loro destinato perché, a differenza di altri stanziamenti per i Comuni, non è prevista alcuna mediazione della Regione. Così, capigruppo, assessore e presidente della Regione si confronteranno su come raggiungere l’obiettivo di far contenti i sindaci, magari spostando finanziamenti da un capitolo di spesa a quello degli enti locali. Una proposta in questo senso è già arrivata dal centrodestra: dare ai Comuni i 30 milioni di euro che in manovra sono previsti per favorire la partecipazione azionaria della Regione nel processo di fusione degli aeroporti sardi. Altri emendamenti potrebbero riguardare la volontà di ridimensionare quello che alcuni chiamano «gigantesto apparato della presidente». Il maxi staff, per essere chiari. Correttivi con questo scopo potrebbero arrivare da consiglieri di maggioranza oppure, con più probabilità, da esponenti del centrodestra che potrebbero chiedere il ricorso al voto segreto per permettere ai colleghi del Campo largo di esprimersi liberamente. In questo caso sarebbe sufficiente diminuire lo stanziamento previsto per gli attuali staff.

I capitoli

Nella manovra da 9,9 miliardi, quasi la metà è a copertura della Sanità. Altri capitoli rilevanti, l’istruzione con 248 milioni, lavoro e formazione con 382 milioni, 345 milioni per l’agricoltura. 854 per i trasporti. Di questi, 23 milioni serviranno a garantire «un completo ed efficace sistema di collegamneti aerei da e per la Sardegna.

