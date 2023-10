Manovra, lo strappo di Landini  

La convocazione di venerdì sera, 48 ore prima del varo della manovra. Un incontro di un'ora e mezza con al tavolo 17 associazioni. Maurizio Landini non ci sta e non si presenta all'incontro a Palazzo Chigi. Lanciando al governo un avvertimento, che presto potrebbe tradursi in una reazione ancora più decisa.

L’apertura

Sulla manovra, illustrata alle parti sociali, spuntano intanto nuovi tasselli, come lo stanziamento di 5 miliardi per la Pa e l'apertura a sorpresa, per quanto ancora abbozzata, sul Superbonus che riguarderebbe, secondo l'Ance, una nuova possibile proroga. Ma le novità che arriveranno lunedì in cdm riguardano anche la fiscalità, con una mini-Ires per agevolare chi assume.

Il no del sindacato

L'incontro tra governo e parti sociali per illustrare la manovra parte in salita, con il segretario della Cgil che a poche ore dall'appuntamento spiazza tutti: convocati così all'ultimo e senza altre occasioni di trattativa significa «non riconoscere il ruolo delle parti sociali», dice. Landini diserta l'appuntamento ma la Cgil partecipa con un segretario confederale. All'incontro non c'è nemmeno il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri, a Parigi per una manifestazione dei sindacati europei. La Cgil riunirà l'assemblea generale mercoledì 18 ottobre per valutare la manovra e le decisioni da mettere in campo, senza arrivare ad escludere il ricorso ad alcuno strumento. Sciopero compreso. Ma non prima di averne parlato anche con gli altri sindacati. Il giorno prima sarà la Uil a prendere posizione. La Cisl si mostra cauta: «Valuteremo, come sempre, senza pregiudizi». Di fronte alle critiche però il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non si scompone. «Crediamo di aver trovato un giusto equilibrio», che risponde alle regole europee e fa tagli «significativi» alla spesa per almeno 2 miliardi. Considerata la dote in deficit (15,7 miliardi) si arriva già a tre quarti di quello che dovrebbe essere l'ammontare complessivo di questa manovra leggera, proiettata verso i 22 miliardi.

