Manovra, l’Italia alla prova del rating 

L’Italia i compiti a casa li ha fatti. Ha approvato una manovra responsabile improntata alla prudenza. E ha rinviato le promesse elettorali in nome della serietà. È con questo spirito che il governo si presenta alla prova del rating. Da oggi il debito italiano sarà sotto i riflettori internazionali, con cinque agenzie che, con un calendario serrato di quasi un mese, daranno il proprio verdetto sull’affidabilità Paese. Una vigilia nervosa sui mercati: la Borsa di Milano ieri ha chiuso a -1,38%, maglia nera d’Europa, e lo spread si ferma in calo a 201 punti, dopo aver toccato in mattinata i 207 punti, con il rendimento del decennale sopra il 5% ai massimi dal 2012.

Il calendario

La prima agenzia a comunicare la propria revisione sul rating sarà oggi Standard & Poor’s . Il 21 aprile l’agenzia americana aveva confermato il rating italiano al livello BBB con outlook stabile, riconoscendo un approccio prudente del governo sui conti. Ma già in quell'occasione avvertiva: «L’elaborazione della legge di bilancio 2024 sarà importante nel valutare l’impegno del governo a questa prudenza». Ora, a distanza di sei mesi, la manovra c’è, è stata approvata lunedì dal consiglio dei ministri e il giudizio di S&P ne terrà dunque conto. Il ministero dell’Economia ha la coscienza a posto. «La previsione prudente del Pil è l’esatta conferma dell’approccio prudente, serio e responsabile ribadito in ogni sede dal ministro dell’economia e finanze Giancarlo Giorgetti», sottolinea il dicastero commentando un confronto tra le stime di crescita del 2024 che ci vede all’ultimo posto in Ue.

Le altre tappe

Dopo il giudizio di S&P, la prossima settimana toccherà a Dbrs. Per l’agenzia canadese, che a maggio aveva promosso la capacità di resistenza della nostra economia, il rating dell’Italia è al livello di BBB High con trend stabile: il 27 ottobre svelerà la propria revisione. Il 10 novembre sarà invece la volta di Fitch, che il 12 maggio scorso ha confermato il rating a BBB con prospettive stabili. Ma la data cui si guarda con più preoccupazione è il 17 novembre, quando arriverà il voto di Moody’s: l’agenzia è di fatto in stand by da maggio, quando decise di non aggiornare il rating.

