Manovra, le aggiunte dell’ultimo minuto per artigiani e medici 

La partita si sposta direttamente in Aula. Ieri la commissione Bilancio si è limitata a dare parere favorevole ai circa 140 emendamenti della Giunta e a rimettere al Consiglio (con invito al ritiro) l’esame di tutti gli altri. Parliamo di oltre 2300 correttivi ai tredici articoli della Finanziaria da dieci miliardi di euro, la prima di questa legislatura che sarà approvata probabilmente giovedì, nel quarto mese di esercizio provvisorio. Super lavoro per tre giorni consecutivi, dunque, per evitare di arrivare al via libera dopo Pasqua e a ridosso di maggio. Ovviamente, se resisterà l’accordo, l’opposizione dovrebbe ritirare gran parte delle proposte di modifica e, magari, trattare perché siano accolte alcune di quelle di merito.

A copertura delle modifiche al testo non c’è molto: appena 300 milioni di euro di massa manovrabile. «La coperta è corta», ha sempre detto l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni. Ad ogni modo, ha dichiarato ieri dopo i lavori del parlamentino, «il clima è disteso, chiaramente ci sarà una discussione, prevedibile durante queste giornate, ma che rientra nella normale dialettica, credo sia stato apprezzato lo sforzo della maggioranza e della Giunta tradotto in emendamenti che contengono diverse richieste che erano state formulate dai gruppi d’opposizione».

I correttivi

Gli interventi dell’Esecutivo in questione riguardano in particolare enti locali, sanità, competitività. Ci sarà l’aumento del fondo unico: cento milioni per tre anni (60 per il 2025, 20 per il 2026 e 20 per il 2027). In questo modo, per l’anno in corso il valore del fondo unico sarà di 613,7 milioni di euro. «L'incremento si è reso necessario a seguito delle richieste pervenute nel corso delle audizioni degli amministratori che hanno manifestato significative criticità finanziarie per garantire l'erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza», si legge nella relazione all’emendamento, «in particolare, gli enti locali hanno evidenziato come l'aumento dei costi energetici, l'incremento delle spese di funzionamento, le nuove esigenze di digitalizzazione abbiano determinato tensioni nei rispettivi bilanci, mettendo a rischio il mantenimento degli equilibri finanziari». L’aumento del fondo unico è stato decisivo per il buon esito delle trattative con l’opposizione. Come pure l’incremento dei fondi – si passa da 3 a 15 milioni – per il finanziamento dell'accordo integrativo regionale per la medicina generale: «Un passaggio necessario», spiega ancora la Giunta, «affinché venga riconosciuto il giusto valore alla attività di medicina generale con il fine di supportare quella territoriale».

Gli altri interventi: dodici milioni di euro per indennizzi alle aziende colpite da calamità naturali e dalla blue tongue, 20 milioni per finanziare la legge sull’artigianato, 20 milioni per le Province, 2,5 milioni per le attività di comunicazione legate al progetto Einstein Telescope. Nulla, al momento, per incrementare i fondi per l’abbattimento delle liste d’attesa (come chiesto dalla minoranza), ma potrebbe arrivare un emendamento all’emendamento. La maggioranza, invece, non intende spostare i 30 milioni stanziati per potenziare il ruolo della Regione nel processo di fusione degli aeroporti sardi.

La minoranza

Tra gli emendamenti del centrodestra che potrebbero ottenere il via libera, quello di Corrado Meloni (FdI) che stanzia due milioni a favore degli enti locali per combattere la malamovida.

RIPRODUZIONE RISERVATA