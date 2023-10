Manovra, l’allarme del centrodestra: «Il Governo dimentica la Sardegna»  

Nel 2022 ci volle un emendamento della Commissione bilancio alla Camera per salvare le apparenze e creare un fondo – ancora inutilizzato – per garantire un «completo e efficace sistema di collegamenti aerei» con Sardegna e Sicilia. Quest’anno si riparte da zero: al momento nella manovra del Governo il principio di insularità è «non pervenuto».

Le reazioni

L’assenza di provvedimenti specifici viene notata sia dall’opposizione che dalla maggioranza alla guida della Regione. «Ci aspettavamo qualcosa di più, chiederemo al presidente Solinas di aprire un tavolo col Governo nazionale: deve essere avviato un dialogo per conoscere i tempi e le motivazioni. Vogliamo capire se c’è lo spazio per alcuni emendamenti che soddisfino le esigenze delle isole. Magari verrà fuori qualcosa di importante», dice l’assessore regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino.

Certo, questo è il momento delle rivendicazioni: le risorse a disposizione della manovra finanziaria sono sempre meno e anche lo spazio per gli emendamenti in Parlamento – hanno fatto capire da Palazzo Chigi – è poco. «Sulla base di quello che è trapelato, ancora una volta la Costituzione viene tradita», attacca il presidente della Commissione speciale sull’insularità in Consiglio regionale Michele Cossa. «Non si tiene conto dei disagi che si devono affrontare tutti i giorni in un’isola. Abbiamo già visto l’atteggiamento del Governo nel decreto Sud, che ha creato un unico calderone di regioni meridionali, senza alcuna differenziazione per le isole, che hanno problemi diversi rispetto agli altri territori. Si poteva cogliere l’occasione per cominciare un ragionamento, ma è evidente che il tema non è all’attenzione del Governo: questa è la cosa più evidente e desolante».

La prudenza

Il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Fausto Piga difende la seconda manovra targata Meloni: «È una norma prudente che va incontro a bisogni di famiglie e imprese. È complicato tenere i conti in ordine dopo anni di misure costosissime come il reddito di cittadinanza o il superbonus». Per Piga il testo potrà comunque essere migliorato «con gli interventi dei parlamentari sardi».

Gli attacchi

Le opposizioni in Consiglio regionale invece si scatenano. «È da anni che la Sardegna viene dimenticata nelle manovre finanziarie nazionali», attacca Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, «solo che ora accade con una maggioranza dello stesso colore della Sardegna, che non ha fatto nulla per portare la massima attenzione sulle questioni isolane».

Sulla sponda del M5S la musica non è molto diversa: «Il principio di insularità viene totalmente ignorato, non solo la Sardegna non viene presa in considerazione, ma non c’è nulla sul caro mutui e caro bollette per tutti i cittadini», fa notare il capogruppo Alessandro Solinas.

Nella manovra è previsto uno stanziamento aggiuntivo dedicato alla sanità di 3,3 miliardi per il 2024, che si sommano ai 2,3 già programmati nella legge di bilancio dello scorso anno, e di 4,2 miliardi a partire dal 2026. Serviranno a finanziare le indennità per il personale impegnato nella riduzione delle liste d’attesa. Inoltre ci sarà un fondo di 250 milioni di euro per il potenziamento dell’assistenza territoriale. Bisogna capire però come queste cifre incideranno sui conti della Regione.

La tutela della salute

«Le risorse sulla sanità alla fine sono aumentate, direi che lo sforzo c’è stato, ed è una presa di coscienza che il problema è fortemente sentito dal governo», commenta l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria. «La Sardegna, però, si paga da sé il sistema sanitario, perciò dall0incremento del fondo sanitario non ci arriverà molto». Anzi, segnala l’assessore del Bilancio Fasolino, «se poi fossimo obbligati a coprire quell’aumento con risorse regionali, questo sarebbe un problema».

