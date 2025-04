Manovra, l’accordo rimane un miraggio Sarà scontro in Aula  

I consiglieri del centrodestra non riescono a nascondere l’irritazione. La trattativa per consentire un via libera rapido alla manovra 2025 va avanti da giorni. I vertici degli schieramenti si sono confrontati più di una volta, dentro e fuori il palazzo dell’Assemblea sarda. Lunedì scorso l’accordo era sembrato vicino, con l’appello lanciato in Aula dal capogruppo di FdI Paolo Truzzu – «chiediamo risposte non solo sugli enti locali, anche su trasporti e agricoltura» – accolto dall’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni. Sembrava fatta.

Dialogo difficile

Ma a conti fatti, sono le ultime indiscrezioni filtrate dalla minoranza, «le aperture annunciate non ci sono». Nessuna risposta sul sistema delle imprese, sui servizi per i cittadini, sulle tasse aeroportuali e sull’agricoltura. Dopo la decisione di Trump sui dazi, proprio per mitigarne gli effetti, il centrodestra ha anche proposto di inserire in Finanziaria misure ad hoc. E niente, ancora una volta il Campo largo ha detto no. Il sospetto è che lo snellimento delle poste dei singoli assessorati, chiesto a chiare lettere dal responsabile del Bilancio per recuperare spazi nella massa manovrabile, non sia andato a buon fine. Nessuno degli assessori avrebbe intenzione di fare passi indietro rispetto alle rispettive proposte di stanziamento. A quel punto, con una massa manovrabile così esigua, diventa difficilissimo “accontentare” le forze di minoranza. Oltretutto, dalla maggioranza hanno già fatto capire di non avere intenzione alcuna di cambiare destinazione ai 30 milioni di euro stanziati affinché la Regione possa ricoprire un ruolo di primo piano nel processo di fusione dei tre aeroporti sardi.

Ora il rischio è che la legge di Bilancio non ottenga l’ok prima di Pasqua, ma a ridosso del 30 aprile. «Continuiamo a rilevare una totale chiusura della maggioranza rispetto alle nostre idee per offrire risposte agli enti locali e al personale, alle imprese, al mondo agricolo, sulla sanità, sui trasporti, sulla formazione e pubblica istruzione», commenta Truzzu, «è chiaro che in questa situazione noi eserciteremo tutte le nostre prerogative per far sentire la voce dei sardi e tutelare i loro interessi».

Le posizioni

Per il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca, «questa Finanziaria è priva di visione e di profondità politica. Congela risorse in poste inutili e ignora le vere emergenze della Sardegna. È una manovra che non ascolta il territorio né punta sul futuro. Noi daremo battaglia in Aula, anche restando a oltranza, per migliorarla riga per riga. Vogliamo una finanziaria utile alla Sardegna, non una vetrina di propaganda utile solo alla Todde». Ma il presidente dell’Assemblea Piero Comandini insiste: «L’obiettivo della maggioranza, come credo di tutto il Consiglio, è approvare nel più breve tempo possibile, per permettere alla Sardegna di avere quelle risorse nei settori produttivi, sociali ed economici dopo quattro mesi di esercizio provvisorio».

Il presidente del Consiglio Piero Comandini auspica, comunque, «un via libera prima di Pasqua, ci sono i tempi per una discussione chiara e serena, ma anche dura, e i tempi utili per approvare tutti gli emendamenti che possono migliorare il ddl. Sono sicuro che questo è il momento della responsabilità di fronte a tutte le emergenze che abbiamo per la nostra Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA