Manovra, l’accordo ancora non c’è 

Servirà un vertice tra i leader di maggioranza per segnare il percorso della manovra 2025 in Parlamento. Tanti i temi aperti: dal taglio dell'Irpef alle pensioni, dalla flat tax per i dipendenti alla Rai. Alla premier il compito di provare a tirare le somme con gli alleati, al suo ritorno dal Sud America.

La situazione

Un indice del fatto che nel centrodestra ci sia più di un nodo da sciogliere arriva dallo slittamento dei tempi del decreto fiscale in Senato. Le votazioni partiranno lunedì e l'obiettivo, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, è approdare in Aula mercoledì. Ma sul provvedimento, collegato alla Legge di bilancio, si sono già scatenate le richieste dei partiti e si è registrato il braccio di ferro tra Lega e Forza Italia sul taglio del canone. Sempre lunedì approderà in Aula il ddl concorrenza sul quale, invece, è stato trovato un compromesso sul tema dei buoni pasto nel privato: solo a quelli di nuova emissione sarà applicato il tetto del 5% alle commissioni .

Prossimo vertice

Ad annunciare che nei prossimi giorni (probabilmente nel weekend o lunedì prima del Consiglio dei ministri) si terrà una riunione tra i leader è il presidente azzurro Antonio Tajani. «Ci vedremo presto con Meloni e Salvini per fare un quadro generale», fa sapere ribadendo i punti sui quali gli azzurri chiedono un intervento in manovra: taglio al 33% del secondo scaglione Irpef e ampliamento della platea; innalzamento delle pensioni minime; stop alla misura sui revisori del Mef («una norma assurda») e ripristino della soglia di fatturato sulla web tax. Tutti piatti che entreranno a far parte del menu del vertice di maggioranza.

Le proposte

All’ordine del giorno, anche il canone Rai. Nel decreto fiscale è presente un emendamento della Lega che chiede di confermare l'abbassamento da 90 a 70 euro. Un punto sul quale Matteo Salvini continua a insistere. E c'è chi parla addirittura di un possibile incrocio della vicenda con la richiesta di FI contenuta in un altro emendamento al fiscale: uno scudo penale per reati minori (l'omesso pagamento dell'Iva e delle ritenute e la compensazione indebita) per chi ha regolarizzato la sua situazione fiscale. Tra le richieste della Lega anche ulteriori tre miliardi per il Ponte.

RIPRODUZIONE RISERVATA