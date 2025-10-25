Manovra, la Cgil pronta allo sciopero 

Una manovra «sbagliata», che non dà risposte vere su salari, fisco e pensioni, ma anzi le peggiora. E che per i lavoratori arriva ad essere «una truffa». Se non verrà cambiata, per la Cgil sarà di nuovo sciopero. Sarebbe il quarto consecutivo contro la legge di Bilancio del governo Meloni.

L’attacco

Dalla manifestazione nazionale a Roma, il segretario generale Maurizio Landini non usa mezzi termini e rilancia la mobilitazione. Chiede una svolta sulle politiche economiche e sociali, dice basta alla «propaganda e alle bugie» dell’esecutivo. Attacca tra gli altri il vicepremier Matteo Salvini, per «le balle» sulle pensioni: «Aveva promesso di cancellare la legge Fornero, in realtà aumenta ancora l’età pensionabile».

In piazza con la Cgil c’è solo una parte delle forze di opposizione: Avs con i leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, presente una delegazione del Pd ma non c'è Elly Schlein, non il M5s. Interviene in videocollegamento il giornalista Sigfrido Ranucci (che nei giorni scorsi ha subìto un attentato) accolto dagli applausi della folla, tra la solidarietà condivisa e la difesa della libertà di stampa.

Il corteo

Il corteo, aperto dallo slogan della manifestazione “Democrazia al lavoro”, sfila per le strade di Roma fino a raggiungere piazza San Giovanni, tra le bandiere rosse del sindacato e anche le bandiere palestinesi e della pace. «Siamo oltre 200mila», la stima del sindacato sulla partecipazione, che Landini rilancia con una stilettata ancora al governo: «Chi demonizza le piazze ha paura della democrazia».

In piazza ieri c’erano anche mille manifestanti arrivati dalla Sardegna.

Voci dalle vie e dal palco per chiedere l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità pubblica (su cui a breve partirà una raccolta firme di Cgil e associazioni) e nella scuola, una vera riforma fiscale, per fermare le morti sul lavoro, per dire no alla precarietà e al riarmo. Nel mirino appunto la manovra, che rischia di fare «danni» e senza investimenti di «portare a sbattere il Paese», insiste il leader della Cgil. Anche la detassazione degli aumenti contrattuali, uno dei cavalli di battaglia del fronte sindacale, non è che «un titolo» per Landini, perché per come è strutturata «fa sorridere: va solo ai lavoratori privati e fino ai 28mila euro l'anno, dunque è solo per una piccola parte».

Le trattative

Intanto, la Lega rilancia sulle banche, Forza Italia le difende ma insiste sugli affitti brevi, i ministeri sono preoccupati per i tagli. La manovra non ha ancora iniziato il suo iter in Parlamento e già c'è bisogno di riportare ordine. E così per fare il punto e richiamare ciascuno alle proprie responsabilità nei prossimi giorni è in agenda un nuovo vertice di maggioranza, alla presenza della premier Giorgia Meloni. L'ipotesi più accreditata è che la nuova riunione possa essere già martedì anche se non è ancora stata fissata ufficialmente.

Il partito di Salvini alza ancora una volta il tiro e attacca direttamente i banchieri: «Alcuni si dimostrano sorprendenti e irritanti». Finanziare la sanità, le famiglie e le imprese dovrebbe essere avvertito «come un dovere morale», la tesi. Da qui la promessa di essere pronti in Parlamento a proporre emendamenti per «rafforzare il contributo» chiesto al mondo finanziario.

E proprio della legge di bilancio Salvini parlerà mercoledì con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgettim e altri esponenti del Carroccio.

Che infine i partiti di governo trovino «la sintesi» necessaria ad andare avanti è la certezza condivisa da tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA