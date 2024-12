«Manovra in Aula entro 24 ore» 

La manovra arriva in aula alla Camera domani. La conferenza dei capigruppo certifica lo slittamento dei tempi. Ma porta alla luce anche una spaccatura tra maggioranza e opposizioni, che rischia di complicare ulteriormente il cronoprogramma. Altro caos dunque dopo un week end già segnato da slittamenti e tensioni, e alla vigilia di una maratona notturna che ieri sera la maggioranza sperava di chiudere oggi mattinata, con il mandato al relatore prima delle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. Ma che le opposizioni potrebbero ostacolare, con il rischio che un eventuale ostruzionismo porti ad un rinvio dei tempi dell'Aula, facendo così slittare tra Natale e Capodanno il via libera definitivo in Senato. Una situazione tanto complessa da indurre il ministro della Difesa, Guido Crosetto a chiedere ai relatori per calmare le acque di ritirare l’emendamento che equipara gli stipendi dei ministri non parlamentari a quelli eletti.

La ripresa dei lavori in commissione Bilancio alla Camera, dopo lo stallo del fine settimana, è partita con due ore di ritardo. Vista la natura «ampiamente multidisciplinare dell’emendamento dei relatori» chiediamo al governo di esprimersi sulle coperture, chiede dall’opposizione Elena Bonetti di Azione. Il Pd reclama che sia il ministro Giancarlo Giorgetti a riferire in commissione. Il sottosegretario Federico Freni rassicura: «Le relazioni che sono state informalmente depositate dai relatori garantiscono la perfetta tenuta dell’intero impianto della manovra». Qualcosa si inceppa in serata, quando i lavori vengono sospesi per la riunione della capigruppo. Governo e maggioranza annunciano l'arrivo della manovra in Aula per mercoledì, con l'idea di porre la fiducia in giornata. Ma le opposizioni contestano metodo e merito dei lavori. A sera tra gli emendamenti approvati si contano tante micronorme, dalle risorse per lo sport alle detrazioni per i cani dei non vedenti. Per la sanità arrivano la proroga dei requisiti per i fabbisogni standard, risorse per il registro tumori, fondi ai policlinici per la ricerca. Respinto l’emendamento unitario delle opposizioni, che chiede più fondi per il Sistema sanitario nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA