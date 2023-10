Manovra, il sentiero si restringe 

Tra spazi finanziari risicati e incertezza del contesto internazionale,è un sentiero sempre più stretto quello che attende la legge di bilancio, pronta per il varo lunedì in Consiglio dei ministri. Ma gli occhi sono già puntati sull’iter in Parlamento, con l'appello della premier Giorgia Meloni a ridurre al minimo gli emendamenti destinato a mettere alla prova la maggioranza.

La «pletora»

E mentre lo spauracchio dei tagli agita i ministeri, spuntano nuove risorse fra i 3 e i 3,5 miliardi per la sanità gravata dalle lunghe liste d’attesa e dal payback sanitario per le aziende. Attende fondi anche il ministro della Pa: «Credo che una parte della manovra sarà dedicata alle risorse per dare continuità ai rinnovi contrattuali» nel pubblico, dice Paolo Zangrillo. Per la Difesa Guido Crosetto aspetta paziente lunedì, senza insistere con Giorgetti: «È inutile che io mi aggreghi alla pletora di persone che vanno a chiedere». Del resto il ministro dell’Economia lo ha già detto chiaramente ai colleghi e ai partiti: in manovra ci sarà un «grande taglio della spesa» e qualcuno non sarà contento.

Il deficit

Con «la pretesa di una legge di bilancio a zero emendamenti» Meloni umilia la sua maggioranza, commenta Antonio Misiani del Pd. Ma da FdI non si scompongono: «Penso sia normale, rispetto a una legge di bilancio che non sarà ricchissima, che non arrivino 5mila emendamenti», dice Walter Rizzetto. Certo è che in una manovra da complessivi 22 miliardi, di cui 15,7 in deficit, concentrata su taglio del cuneo (circa 9 miliardi), nuova Irpef a tre aliquote (4 miliardi), contratti Pa compresa la sanità, pacchetto famiglie (circa 1 miliardo) e spese obbligate, lo spazio per altro si riduce a ben poco. Sulle pensioni ci si dovrebbe limitare alla proroga di quota 103 e rinnovo dell'Ape sociale, con un ragionamento in corso sulle donne con la possibile rivisitazione di Opzione donna.

