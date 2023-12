Manovra, il Ponte non si vede 

La manovra resta ancora ferma ai blocchi di partenza, allontanando le speranze di chiudere il dossier prima di Natale, e l’opposizione lancia l’allarme esercizio provvisorio perché vede «il governo nel caos». Manca ancora l’ultimo emendamento dell’esecutivo, quello con la rideterminazione dei costi del Ponte sullo Stretto. E visto che ridurrebbe una parte dei fondi destinati all’infrastruttura nel primo anno, non è escluso che la modifica passi nelle mani dei relatori e venga inclusa nella decina di emendamenti che dovrebbero presentare a breve.

Superbonus

Un pacchetto in cui potrebbe rispuntare ancora una volta il Superbonus. È il relatore della manovra e capogruppo di FI in commissione Bilancio, Dario Damiani, a riaccendere le speranze di chi ha avviato i lavori ma l’anno prossimo vedrà calare l’agevolazione: «Penso che qualcosa per chiudere qualche stato di avanzamento di cantieri in maniera non onerosa» possa esserci, «vediamo cosa dice il governo». Intanto il capogruppo del Pd Francesco Boccia, quello di M5A Stefano Patuanelli e Tino Magni di Avs lasciano i lavori spiegando che non ci sono le condizioni per avviare alcun esame e chiedono che il ministro dell’Economia Giorgetti vada in Parlamento. «Non è arrivato l’altro emendamento annunciato dal governo - ha sottolineato Boccia - e non ci sono i pareri sui nostri, così il governo non è in grado di rispettare i tempi». La maggioranza prova a placare gli animi confermando che il tesoretto per le modifiche parlamentari resta di 100 milioni, nonostante i fondi drenati alla sicurezza. Il confronto tra governo e Parlamento va avanti intanto sul fronte del fisco. Sulla contestata stretta sull’agevolazione fiscale per i cervelli che vogliono rimpatriare, le Camere chiedono al governo di correggere il tiro, allargando di nuovo le maglie. La richiesta arriva con un parere delle commissioni Finanze di Camera e Senato, non vincolante ma destinato a riaccendere i riflettori su un tema molto sentito da tutti i partiti. Le commissioni chiedono di mitigare la stretta prevedendo, da esempio, «un regime di maggior favore» per chi si trasferisce in Italia con un figlio minore e per chi fa figli anche «durante il periodo di fruizione», con un rafforzamento degli aiuti crescenti con il numero di bambini a carico.

RIPRODUZIONE RISERVATA