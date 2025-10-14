Manovra, giù l’Irpef per il ceto medio  

Riduzione della seconda aliquota Irpef. Adeguamento dei salari al costo della vita. Superammortamento per le imprese. Proroga dei bonus edilizi. Revisione dell'Isee per escludere la prima casa. Risorse per la sanità e per le famiglie. La prossima legge di bilancio prende forma: conterrà interventi per circa 18 miliardi, due in più rispetto a quelli previsti inizialmente, con un contributo complessivo intorno ai 4,5 miliardi in arrivo da banche e assicurazioni. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti la illustra a grandi linee in consiglio dei ministri. La misura centrale della nuova legge guarda al ceto medio con un abbassamento dello scaglione Irpef dal 35 al 33%. La norma peserà 9 miliardi in tre anni. La platea dovrebbe essere quella tra i 28mila e i 50mila euro e il beneficio arriverebbe a un massimo di 440 euro l'anno. Ma la partita non è ancora chiusa: i singoli interventi non sono definiti e le trattative sui dossier caldi, dalle pensioni allo sforzo delle banche, sono destinate a proseguire nei prossimi giorni.

I passi

Il testo finale dunque sarà sul tavolo di in un altro consiglio dei ministri, che si riunirà venerdì. «La prospettiva è abbastanza delineata», spiega Giorgetti parlando al Forum di Coldiretti subito dopo la riunione a Palazzo Chigi. Il cdm, come trapelato alla vigilia, si limita ad un’informativa sul Documento programmatico di bilancio, sul quale pende una «scadenza perentoria», l'invio entro il 15 ottobre a Bruxelles. Venerdì si entrerà «nei particolari», spiega il titolare del Tesoro, che conferma l'impegno del governo, nell'attuale scenario di «forte incertezza», di proseguire da un lato con il sostegno al «potere di acquisto» di famiglie e imprese, dall'altro di garantire «la sostenibilità della finanza pubblica». E infatti proprio per i salari, il ministro annuncia «un incentivo forte al rinnovo dei contratti». Per sciogliere gli ultimi nodi determinante sarà l'esito della trattativa con le banche. L'ultima ipotesi, che prevede la riduzione dell'aliquota sulle somme messe a riserva per evitare la vecchia tassa sugli extraprofitti, non avrebbe incontrato il favore degli istituti.

Le banche

Dal comitato esecutivo dell'Abi è arrivato l'ok all'unanimità a «proseguire in via straordinaria nei contributi poliennali», nella «stessa logica concordata lo scorso anno»: quindi nel solco dell'intervento sulle Dta, respingendo ipotesi di tassazioni straordinarie. Una presa di posizione che risuona anche in Borsa, dove i titoli del comparto si muovono deboli per tutta la seduta. L'indicazione che emerge dal consiglio dei ministri quantifica in circa 4,5 miliardi il possibile contributo in arrivo dalle banche e delle assicurazioni: ma la trattativa, secondo le fonti, non sarebbe comunque ancora chiusa. Le partite da definire sono anche relative alle singole misure. Se sull'Irpef il comunicato del Mef non fa cenno alla fascia di reddito coinvolta dal taglio dei due punti della seconda aliquota Irpef (lo scaglione arriva a 50mila, ma Forza Italia spinge per portarlo a 60mila), su rottamazione e pensioni il Mef si limita a chiarire che in manovra "saranno definite anche le iniziative di pacificazione fiscale rivolte ai contribuenti e quelle sulle pensioni (aspettativa di vita)".

