Manovra, Giorgetti frena sul tesoretto 

L’Italia cresce, l’occupazione sale e le entrate aumentano, ma è ancora presto per fare il conto delle risorse che la prossima manovra di bilancio avrà a disposizione. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si mantiene cautodi fronte ai dati parziali di metà anno che pure indicano un flusso verso le casse dello Stato più ampio dello scorso anno. «Aspettiamo», è l’invito che rivolge a chi intravede corposi tesoretti, dai 10 ai 20 miliardi, nei risultati del fisco.

Le stime

I dati non ci sono ancora tutti, e le stime parziali rischiano di portare fuori strada, avverte al termine dell'ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa estiva che ha dato il via libera al decreto omnibus: misure che vanno dal fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia e l’aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i “Paperoni” che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Non è un mistero che la caccia alle risorse per la legge di bilancio 2025 sia partita e che Giorgetti proseguirà anche nei prossimi giorni le riunioni con gli altri ministri per raccogliere i desiderata e ricordare a tutti che la coperta è molto corta. Quest’anno ancora di più, visto che lo spazio in deficit è già prenotato interamente dalla correzione per il nuovo Patto di stabilità, mentre servono almeno 20 miliardi per confermare le misure finanziate solo per quest’anno, a partire dal taglio del cuneo e dalla rimodulazione dell’Irpef. Il buon andamento delle entrate (nei primi sei mesi del 2024 hanno segnato un +4,1%) può aiutare, ma non è il momento di tirare le somme, sottolinea Giorgetti.

La nomina

Nel frattempo c’è un cambio al vertice della Ragioneria generale dello Stato, dove approda una donna. Ed è probabilmente anche tra i più giovani Ragionieri mai nominati, oltre che «brava», come rivendicato dal ministro dell’Economia. Daria Perrotta, classe 1977, è stata indicata dal consiglio dei ministri nuova Ragioniera generale. Prenderà il posto di Biagio Mazzotta, cooptato dal cda di Fincantieri come presidente. Giurista a capo dell’ufficio legislativo del ministero, Perrotta approda alla guida del Dipartimento senza aver mai lavorato alla Ragioneria. E proprio il tema della “estraneità” è stato cavalcato dal Pd. Critica respinta dallo stesso Giorgetti.

