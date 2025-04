Manovra, frizioni sulle norme sanitarie Ma l’accordo regge 

L’accordo tra schieramenti per il via libera domani c’è, ma il rischio che non regga è dietro l’angolo. Quasi tutti i temi toccati dalla Finanziaria 2025 rappresentano un terreno di scontro potenziale. Ieri l’Aula ha approvato l’articolo uno e quasi ultimato l’esame del due in materia di sanità e politiche sociali. E proprio qui ha scricchiolato l’intesa. «Nessuno pretendeva una risoluzione delle emergenze della sanità in dodici mesi, ma se dopo un anno le cose sono peggiorate, allora c’è qualcosa non va». L’occasione è troppo ghiotta per non ricordare la riforma della sanità del 7 marzo di cui il ministero della Salute ha chiesto l’impugnazione e sulla quale – secondo quanto emerge – il Consiglio dei ministri potrebbe pronunciarsi nella seduta di venerdì. La legge che la maggioranza ha voluto a tutti i costi portare in Aula prima della legge di bilancio, costringendo la Regione a ricorrere al quarto mese di esercizio provvisorio. E il paradosso, ha detto ieri Umberto Ticca dei Riformatori, «è che le disposizioni della manovra non danno seguito a quanto disposto nella legge per il commissariamento delle aziende sanitarie». Per Alice Aroni dell’Udc, «l’articolo 2 sulla sanità non contiene alcuna norma strutturale, è un vero disastro». In Aula, quasi solo interventi del centrodestra. Approvati gli emendamenti della Giunta. Tra gli altri, quello condiviso con le opposizioni per incrementare i fondi (si passa da 3 a 15 milioni) per il finanziamento dell’accordo integrativo regionale per la medicina generale. Obiettivo, «riconoscere il giusto valore alla attività di medicina generale con il fine di supportare quella territoriale». Altro correttivo importante: un milione di euro in più per incentivare i medici di base che decidono di lavorare in zone disagiatissime. È passata anche una proposta di modifica di Luca Pizzuto (Sinistra Futura) per la spesa di 4,8 milioni per il sostegno economico a famiglie e persone prive di reddito.

La polemica

Qualche tensione per una battuta pronunciata dal consigliere del Pd Antonio Solinas quando il presidente dell’Assemblea Comandini ha chiamato la consigliera dell’Udc (Misto) Alice Aroni a fare la segretaria d’Aula: «Vai, così lavori». E Comandini ha interrotto la seduta. Solinas si sarebbe scusato a microfoni spenti.

Si riprende oggi con l’articolo due. (ro. mu.)

