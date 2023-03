Manovra finanziaria al vaglio dei cittadini 

Un’assemblea pubblica per presentare la proposta di bilancio di previsione alla città.

L’amministrazione comunale di Selargius organizza l’incontro in Municipio - alle 18 nella sala consiliare di piazza Cellarium - per domani, in vista della discussione della manovra finanziaria che inizierà giovedì sera in Consiglio comunale.

Una riunione, quella di lunedì, aperta a tutti: cittadini, associazioni, imprenditori e rappresentati del mondo dello sport e della cultura, che potranno intervenire per chiedere spiegazioni al sindaco Gigi Concu, all’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu e al personale del settore Ragioneria del Comune. Un momento di confronto importante anche alla luce delle recenti polemiche politiche sulle poche risorse stanziati per eventi sportivi e culturali.

«Con la presentazione del documento ai cittadini e a tutta la comunità entriamo nel vivo della fase della sessione del bilancio», sottolinea il sindaco, «un’occasione di confronto aperta a chiunque voglia avere eventuali chiarimenti o partecipare attivamente a una delle fasi più importanti dell’attività amministrativa. Il passo successivo», aggiunge Concu, «sarà portare il documento in aula per l’illustrazione ai consiglieri a cui seguirà il dibattito e la votazione». Dibattito che inizierà giovedì in Consiglio, e che - viste le polemiche dei giorni scorsi - potrebbe proseguire nei giorni successivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA