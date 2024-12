Manovra, è scontro in Parlamento 

Rischia di incartarsi ancora il percorso della manovra in Parlamento. Quasi certamente, infatti, dopo l'approdo in Aula questa mattina sarà necessario un ritorno in commissione. Per aggiustamenti che la maggioranza liquida come «tecnici» ma che le opposizioni, invece, temono possano essere «di sostanza». Per questo gli occhi sono puntati sul lavoro che, dopo due nottate di voti a raffica, gli uffici tecnici della Camera e del Mef stanno portando avanti per comporre il testo.

Iter a rilento

Nella settimana di votazioni sono andati in scena stop and go, riunioni di maggioranza e confronti con l'opposizione, maxi-emendamenti ritirati e poi spacchettati e una decina - almeno - di riformulazioni di governo e relatori e il testo, iniziale, in effetti, ha subito una decisa metamorfosi. E ora, nelle 36 ore canoniche dal via libera in commissione all'Aula, le norme vanno ricomposte con la verifica di votazioni e tabelle. E su tutto questo pesa un timing ormai stretto e complicato. La maggioranza mantiene l'obiettivo dell'approvazione finale della Camera entro la mezzanotte di domani ma non è escluso che possa slittare a sabato mattina, solo per le dichiarazioni di voto e il voto finale. In tempo per la chiusura dell'Aula e la sua preparazione al concerto di Natale che si terrà nel pomeriggio alle 16. I tempi, fissati in una capigruppo nella quale si sono registrati nervi tesi tra maggioranza e opposizione, prevedono l'approdo oggi alle 8 e poi un ritorno in commissione.

Fazioni opposte

Una fiducia che propone provocatoriamente la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato, potrebbe essere evitata. «So che la fiducia è stata prevista in accordo con le opposizioni - ha detto - se ci fosse un accordo sui tempi senza voto di fiducia sarebbe preferibile». «Com'è umana lei...», è la replica ironica e di fantozziana memoria di Matteo Renzi. «Vive nel suo mondo», attacca anche il capogruppo di Iv Davide Faraone. Insomma il clima è quello che è. E ad ogni modo un passaggio in commissione viene dato per assodato sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Ed è una procedura che ha comunque dei precedenti. Nella maggioranza si parla dell'eventuale necessità di un «allineamento delle tabelle». «Non ci sorprenderebbe la necessità di un ritorno in commissione», dice l’Avs Marco Grimaldi. «Che non è solo tecnico ma anche politico. Il metodo con cui è stata scritta questa “finanziaria delle mele marce” è il prodotto del caos, troppi emendamenti senza coperture».

Cambio in corsa

Intanto si rincorrono le voci sulle misure che potrebbero richiedere un aggiustamento tra le altre, ad esempio, l'emendamento sulla detassazione dei premi per i medagliati della Milano-Cortina, norma che risultava ritirata dai relatori ma che invece dovrebbe essere destinata ad entrare. Tensioni anche sui revisori dei conti Mef nelle imprese che ricevono contributi statali, che Antonio Tajani aveva definito «da Stasi». La misura alla fine salta, con il plauso di Confindustria. Intanto Matteo Salvini incassa 1,4 miliardi in più per la realizzazione del Ponte. Ma i suoi rivendicano anche una serie di misure che riguardano altre infrastrutture di diversa collocazione geografica: dalla Tav al Terzo Valico dei Giovi a Genova.

